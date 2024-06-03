Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü - Son Dakika
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Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü

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Dün "Göcek'te sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen oyuncu Erkan Petekkaya, yeni bir video yayınlayarak yaşanan sorunların çözüldüğünü söyledi.

03.06.2024 14:39
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Oyuncu Erkan Petekkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede gündem olan Petekkaya, çağrısına yanıt buldu ve Göcek marinayı kiralayan şirketin sahibiyle anlaştıklarını duyurdu.

"GÖCEK HALKINI KATAKULLİLERLE KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sayısız projede yer alan ünlü oyuncu Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Göcek marinadaki vatandaşların mağdur edildiğini söyleyerek şu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Sayın Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz bir çok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar Muçev vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti sevgilerini memleketlerine duydukları saygıyı hepsini bu şirket yok etmiştir. Adım Erkan Petekkaya. Ben 20 yıldır Göcek'teyim bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım ben Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar."

Erkan Petekkaya 'Bilmediğiniz şeyler dönüyor' deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü

"ŞİRKETİN SAHİBİ GELEREK KALICI ÇÖZÜMLER SUNDU"

Bugün yeni bir video yayınlayan Erkan Petekkaya, Göcek marinayı kiralayan şirketi sahibiyle görüştüklerini ve sorunun çözüldüğünü duyurdu. Petekkaya yeni paylaşımında "Göcek marinayı kiralayan Ottomarin şirketinin sahibi Sayın Mustafa Atilla , tekne kooperatifçilerinin sorunlarını dinlemek üzere sağ olsun işini gücünü bırakıp Göcek'e geldi. Teknecilerin dertlerini dinleyip kalıcı çözümler sundu. Büyük özveriler göstererek kooperatifçilerin bir çok isteğini kabul edip onları mağdur etmedi. Göcek'e büyük katkılar kazandıracağını gördüğümüz Sayın Mustafa Atilla Bey'e yaptığı her şey için Göcek halkı adına teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya 'Bilmediğiniz şeyler dönüyor' deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
Erkan Petekkaya 'Bilmediğiniz şeyler dönüyor' deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan\'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü

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Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya 'Bilmediğiniz şeyler dönüyor' deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Onur Egemen: Reisimiz sağolsun 29 16 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Aminnn 13 11
  • Tuncay Sevim: o zaman herkesin videolarınında çözüm bulsun emeklinin kök maaşı gibi 24 6 Yanıtla
    Orhan Cat: 40’yasinda emekli olup da calismayanlara dami ? 15 13 Tuncay Sevim: Orhan Cat kardeş senin tuzun kuru olabilir ama emeklinin çoğu 10 bin alıyor senin kastetiğin yuzde 10 Luk kesim o zaman 10 binle 65 yaşindaki insan nasıl geçinsin eğer geçine bilene helal emeklinin maaşıni alıp ta geçinsinlerde göreyim emeklinin maaşını belirleyenlerde goreyim 6 3
  • sebahattin şentürk: Yaparsa reis yapar sağolsun ayağına taş değmezsin 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Herkes Erkan beyi, nerden bulacak. 0 0 Yanıtla

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