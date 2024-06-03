DEM Parti, görevden alınan belediye başkanları için nöbet eylemleri başlatacak - Son Dakika
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DEM Parti, görevden alınan belediye başkanları için nöbet eylemleri başlatacak

DEM Parti, görevden alınan belediye başkanları için nöbet eylemleri başlatacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine, partisinin kazandığı belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatacaklarını duyurdu. Koçyiğit, halkın iradesinin seçimle tecelli ettiğini belirterek, demokratik tepkileri ortaya koymak için eylem ve etkinliklerin organize edileceğini söyledi.

03.06.2024 13:09
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması üzerine, partisinin kazandığı belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatacaklarını duyurdu.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve görevinden uzaklaştırılması üzerine, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Hakkari halkının kendilerini temsil edecek kişiyi seçtiğini ve önümüzdeki 5 yıl için onunla yol yürümek istediklerini sandıkta beyan ettiğini söyledi.

Halkın iradesinin seçimle tecelli ettiğini belirten Koçyiğit, "Tüm demokratik kamuoyunu, bu konuyla ilgili tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de demokratik protesto haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Koçyiğit, MYK toplantısında alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"Bu kayyum siyasetine karşı bütün belediyelerimizin önünde demokrasiyi, halk iradesini ve belediyelerimizi savunmak için nöbet eylemleri başlatacağımızı duyurmak istiyorum. Herkesi bu nöbetlerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bunun dışında bugün Türkiye'nin her tarafında demokratik tepkilerimizi ortaya koyacak eylem ve etkinlikler il, ilçe örgütlerimiz tarafından organize ediliyor."

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mehmet Sıddık Akış, DEM Parti, Hakkari, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, görevden alınan belediye başkanları için nöbet eylemleri başlatacak - Son Dakika

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