Dybala ve Lukaku\'yu getirecek mi? Fenerbahçe\'den Mourinho\'ya transfer için açık çek

Spor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilerde Mourinho ile birlikte başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco da toplantıda hazır bulundu ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte üç ismin transfer sözleri şu şekilde;

MOURINHO: ÇOK İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

"Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız.

MOURINHO: TRANSFER İÇİN KİMSEYLE KONUŞMADIM

Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.

MOURINHO: LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM

Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum.

ALİ KOÇ: TRANSFER İÇİN KONUŞACAĞIZ

Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Sizden sonra Jose Mourinho ile bu konu hakkında toplantı yapacağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım! Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi.

MARIO BRANCO: TRANSFERDE DEĞİL, MAYISTA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

Transfer ayında değil, Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Biraz taraflıyım ama tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Başkana, yönetime, scoutlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık, takım hem performans, hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkardı. Ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız.

MARIO BRANCO: MOURINHO'NUN İSTEDİKLERİNİ ALACAĞIZ

Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."