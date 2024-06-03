Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar - Son Dakika
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Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar

Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alkollü olarak kullandığı araçla kaldırımda yürüyen 2 gence çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Can Dandin, tutuklandıktan 3 ay sonra tahliye edilmişti. Dandin, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

03.06.2024 16:48
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Ankara'da alkollüyken kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can (24) ile matematik öğretmeni Ekin Sert'e (31) çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Can Dandin (25), kazadan 3 ay sonra tahliye edilmişti. Dandin, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

2 gencin ölümüne neden olan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Mehmet Can Dandin'in tahliyesine itiraz etti. Dandin, tekrar gözaltına alındı. Dandin'in tahliye edilmesine, kazada can veren iki gencin yakınları tepki göstermişti.

Umut Can (24)

NE OLMUŞTU?

Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde 26 Şubat'ta; Mehmet Can Dandin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı. Can ve Sert, hayatını kaybederken sürücü Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan Dandin, 2 gün sonra polise teslim oldu. Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Ekin Sert (24) sağda

İDDİANAME HAZIRLANMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta avukatının itiraz etmesiyle Sulh Ceza Hakimliği'nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı aldı. Ayrıca adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra, 24 Mayıs'ta ise iddianame hazırlandı.

Mehmet Can Dandin (25)

Hazırlanan iddianamede Dandin hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip, dava açıldı. Ayrıca Dandin'in, yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği belirtildi. Mehmet Can Dandin'in, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak, birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı belirtildi. Adli tıp raporuna göre Dandin'in asli kusurlu olduğu ve ölen Ekin Sert ve Umut Can'ın ise kusursuz olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etimesgut, Ankara, Ölüm, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar - Son Dakika

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