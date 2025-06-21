ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor? - Son Dakika
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ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?

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ABD\'nin bombardıman uçakları havalandı! İran\'a müdahale mi geliyor?
21.06.2025 18:29
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ABD\'nin bombardıman uçakları havalandı! İran\'a müdahale mi geliyor?
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ABD'nin B-2 bombardıman uçakları Guam'dan Diego Garcia'ya geçiş yapıyor, yükleri kritik olabilir.

ABD'nin İran'a müdahale edip etmeyeceği tartışılırken; ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının havalanarak Pasifik adalarına gitmesi tartışmalara neden oldu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar 9. gününde devam ederken; çatışmaların başka ülkelerin müdahaleleri ile şiddetlenip şiddetlenmeyeceği tartışılmaya devam ediyor.

SIĞINAK DELEN UÇAKLAR HAVALANDI

Özellikle ABD'nin çatışmalara dahil olacağı endişesi konuşulurken; ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı öne sürüldü.

ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?

6 BOMBARDIMAN UÇAĞI HAREKETE GEÇTİ

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

UÇAKLAR SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR TAŞIYOR

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR O ADADAN DÜZENLENDİ

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan iki ülke arasındaki çatışmalar 9. gününde de devam etti. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

İran saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılarda üst düzey İranlı isimler hedef alınmıştı. İsrail'in saldırılarına İran da karşı saldırı ile cevap vermişti.

İsrail özellikle İran'ın başkenti Tahran'ı ve nükleer tesislerin bulunduğu noktaları hedef alırken; İran da Tel Aviv ve Hayfa gibi kritik kentlere saldırılar düzenlemişti.

Karşılıklı çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Diego, Dünya, İran, Guam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • HALİL GÜNBEYİ:
    Abd ve israil yok olmadan dünya huzur gelmez ilerde israil ile savaş var deyip amerika dan silah ve uçak almak ne kadar akıllı ca körfez savaşı da tüm uçakları uzaktan kilitledi ırak tek uçak kaldıramadı yarın Türkiye nin tüm uçak ve silahlarını kilitler 37 7 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Abd ve havarileri baştan beri saldırının içinde ama başarısız oldular ve yine başaramayacaklar bu bombardımanına zararı tüm coğrafyada etkili olur tabiki bu durumda tepkilerden bir o kadar yıkıcı olur..abiye cevap verecek ülkelerde de 10- 15 bin km de nokta atışı yapacak nükleer başlıklı füzeler var.. 11 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    b2 mi b52mi kafam karıştı???? 1 1 Yanıtla
  • Murattugba7284:
    ABD anının kini goreceksin az kaldı 1 0 Yanıtla
  • FIRAT FARSAKOĞLU:
    İrana bütün Müslüman ülkeler olarak yardım etmeliyiz İrana saldırana bizde saldırmalıyız 0 0 Yanıtla
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