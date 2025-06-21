ABD\'nin bombardıman uçakları havalandı! İran\'a müdahale mi geliyor?

ABD'nin İran'a müdahale edip etmeyeceği tartışılırken; ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının havalanarak Pasifik adalarına gitmesi tartışmalara neden oldu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar 9. gününde devam ederken; çatışmaların başka ülkelerin müdahaleleri ile şiddetlenip şiddetlenmeyeceği tartışılmaya devam ediyor.

SIĞINAK DELEN UÇAKLAR HAVALANDI

Özellikle ABD'nin çatışmalara dahil olacağı endişesi konuşulurken; ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı öne sürüldü.

ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

6 BOMBARDIMAN UÇAĞI HAREKETE GEÇTİ

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

UÇAKLAR SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR TAŞIYOR

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR O ADADAN DÜZENLENDİ

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan iki ülke arasındaki çatışmalar 9. gününde de devam etti. İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ile Mahşehr Limanı'nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait kışla ve karargahlara eş zamanlı olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, yoğun duman yükseldiği görüldü.

Irak sınırında bulunan Ahvaz, İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti.

İran saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi.