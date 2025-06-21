Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Bir dönem YouTube'de yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla ünlenen ve son yıllarda Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya'nın, Exxen ile yollarını ayırma aşamasına geldiği iddia edildi. Karar, medya kulislerine bomba gibi düştü.

BİRÇOK PLATFORMDAN TEKLİF VAR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Hasan Can Kaya ile Exxen arasındaki iş birliği sona eriyor. Kaya'nın yeni sezon için henüz hiçbir dijital platformla resmi bir anlaşma yapmadığı belirtilirken, birçok global ve yerli dijital içerik platformunun ünlü komedyene teklif sunduğu öğrenildi.

"ACUN ABİYLE BİR SORUNUM YOK"

Hasan Can Kaya yakın çevresine "Acun abiyle bir sorunum yok, sadece yoluma globalde devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı. Kaya'nın hangi platformla yoluna devam edeceğine henüz karar vermediği, gelen teklifleri değerlendirmek için yaklaşık bir ay süre istediği öğrenildi. Netflix ve Disney+ gibi uluslararası devlerin yanı sıra, Türkiye merkezli dijital platformların da Kaya ile temasa geçtiği kulislerde konuşuluyor.

ACUN ILICALI: ONA 4-5 KATI PARA TEKLİF ETTİLER

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'ya yurt dışından çok yüksek meblağlı teklifler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hasan Can öyle teklifler aldı ki, normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak, onlar 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum, bu teklifleri düşünmüyorum' dedi."