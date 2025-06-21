Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
21.06.2025 10:44
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Hasan Can Kaya'nın Exxen ile yollarını ayırma aşamasında olduğu iddia edildi. ''Acun abiyle sorunum yok, globalde devam etmek istiyorum'' dediği belirtilen Kaya'ya Netflix ve Disney+ dahil birçok platformun teklif götürdüğü, kararını vermek için bir ay süre istediği öğrenildi.

Bir dönem YouTube'de yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla ünlenen ve son yıllarda Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya'nın, Exxen ile yollarını ayırma aşamasına geldiği iddia edildi. Karar, medya kulislerine bomba gibi düştü.

BİRÇOK PLATFORMDAN TEKLİF VAR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Hasan Can Kaya ile Exxen arasındaki iş birliği sona eriyor. Kaya'nın yeni sezon için henüz hiçbir dijital platformla resmi bir anlaşma yapmadığı belirtilirken, birçok global ve yerli dijital içerik platformunun ünlü komedyene teklif sunduğu öğrenildi.

"ACUN ABİYLE BİR SORUNUM YOK"

Hasan Can Kaya yakın çevresine "Acun abiyle bir sorunum yok, sadece yoluma globalde devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı. Kaya'nın hangi platformla yoluna devam edeceğine henüz karar vermediği, gelen teklifleri değerlendirmek için yaklaşık bir ay süre istediği öğrenildi. Netflix ve Disney+ gibi uluslararası devlerin yanı sıra, Türkiye merkezli dijital platformların da Kaya ile temasa geçtiği kulislerde konuşuluyor.

ACUN ILICALI: ONA 4-5 KATI PARA TEKLİF ETTİLER

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'ya yurt dışından çok yüksek meblağlı teklifler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hasan Can öyle teklifler aldı ki, normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak, onlar 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum, bu teklifleri düşünmüyorum' dedi."

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Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • rs202020:
    toplumun bozuk olan ahlaki değerlerini daha da bozan Acun ve eklentileri.... bunlardan millete beş kuruş fayda gelmez... 240 12 Yanıtla
    2025Nisre.:
    tomlum çok temiz bunlar olmazsa pırıl piriliz 2 0
  • Cüneyt ertaç:
    Neymiş mesela napıyormuş senin ahlakını bozmak için? Suçu aynada aramayın kendinizde arayın. Ülkede daha doğru düzgün bir eğitim öğretim sistemi yok ne ahlakından bahsediyorsun. Suçu tv programlarında ve filmler de arayanlar harikasınız. 16 86 Yanıtla
  • YoH null:
    boş seyleri izlemiyorum zamanj kaybı cogu 52 1 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    blöf, çakal istediği parayı almaya çalışıyor. yermi la acur bey 18 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ben düşünürüm 4 yada 5 kat az bir fakmi 12 1 Yanıtla
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