Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de oynadığı maçta Avustralya ekibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

OYUNDAN ALININCA DELİRDİ

Bu arada Orkun Kökçü, karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan alındı. Millî futbolcunun yerine Renato Sanches oyuna girdi. 1 dakika sonra ise Kerem Aktürkoğlu, yerini Schjelderup'a bıraktı. 24 yaşındaki Orkun Kökçü, oyundan alınırken hocası Bruno Lage'ye büyük tepki gösterdi. Orkun'un bu tepkisi geceye damga vurdu.

BRUNO LAGE KARŞILIK VERDİ

Millî futbolcunun bu tepkisine teknik direktör Bruno Lage karşılık verince gerginlik daha da arttı. Portekizli hocanın, Orkun'a parmak salladığı görüldü.

"TEK SEFERLİK BİR OLAY"

Bruno Lage maçın ardından ise konuyla ilgili, "Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay. Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum" dedi.

Lage, düzenlediği basın toplantısında ise Türk futbolcuyla yaşadığı tartışmayı daha detaylı yanıtladı ve "Kazanma arzusu... Orkun Kökçü kazanmak ve daha fazla gol atmak istiyordu ancak Renato'nun oyuna girmesi gerektiğine karar verdik. Oyuncuların formlarından bağımsız olarak, ben karar veririm. Önceki maçta Renato ile başladık ve Kökçü oyuna sonradan girdi ve bize yardım etti. Bugün de böyleydi. Herkes daha fazla gol atmak istiyordu" dedi.

"Orkun Kökçü'nün hareketi bir disiplinsizlik vakası mı?" sorusu üzerine "Gördüğüm şey, her zaman profesyonel olmuş bir sporcunun davranışı. Bu tek seferlik bir olay. Hem sahada hem de saha dışında her zaman çok iyi davranış sergiledi. Takıma yardım etme arzusu var. Ben, kim olursa olsun, almam gereken kararları veriyorum. Bunu birden fazla kez kanıtladım. Oyuncunun mevcut durumuna bakıyorum ve kararlarımı sakin bir şekilde veriyorum." yanıtını verdi.