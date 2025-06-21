Jeff Bezos düğünü için Venedik\'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile Lauren Sánchez'in, İtalya'nın Venedik kentinde düzenleyeceği ultra lüks düğünün detayları ortaya çıktı. İki yıl süren nişanlılık sürecinin ardından evlenecek çift, 200'den az konuğun katılacağı ve 5 gün sürecek görkemli bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

YILIN DÜĞÜNÜ: DÜĞÜM VENEDİK'TE ÇÖZÜLÜYOR

Jeff Bezos ile Lauren Sánchez'in düğünü, yalnızca aşk değil aynı zamanda servet ve ihtişamın da konuşulacağı bir organizasyon olacak. İki yıl süren nişanlılık döneminin ardından çift, önümüzdeki hafta Venedik'te dünyaevine girecek. Düğün için yaz ortasına denk gelen bir haftalık kutlama programı hazırlandı.

KONUKLAR ARASINDA DEV İSİMLER VAR

Davetli listesi şimdiden magazin dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. 200'den az kişinin yer alacağı törende, Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom ve Trump ailesinden bazı isimlerin de katılması bekleniyor.

YAT AÇIKTA, ADA ZİYARETE KAPALI

Şimdiye kadar detayları sır gibi saklanan Jeff Bezos ve Lauren Sánchez düğünü, yeni bilgilerle gün yüzüne çıktı. İtalya'daki bir kaynak, Daily Mail'e yaptığı özel açıklamada, düğünle ilgili bilinmeyen pek çok önemli detayı paylaştı. İçeriden alınan bilgilere göre, 500 milyon dolarlık süper yat Koru, Venedik'in simge yapılarından biri olan San Giorgio Maggiore Bazilikası'nın bulunduğu San Giorgio Maggiore Adası açıklarında demirleyecek. 16. yüzyıldan kalma Benediktin kilisesine ev sahipliği yapan ada, düğün süresince olağanüstü güvenlik altında olacak.

24-29 HAZİRAN ARASI ZİYARETE KAPATILDI

Venedik Belediye Başkanı, adanın 24-29 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere kapatıldığını ve nikâhın teknede kıyılacağına inandığını açıkladı. Bu bilgi, yatın organizasyonun merkezi olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

TARİHİ MEKÂN DA REZERVE EDİLDİ

Ancak işler sadece yatla sınırlı değil. Venedik'in tarihi ve simgesel etkinlik alanlarından biri olan Scuola Grande della Misericordia, 26-28 Haziran tarihleri arasında tamamen rezerve edilmiş durumda. Mekânın doğrudan düğünle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Bununla birlikte, kaynaklar çiftin misafirlerini özel ihale servisleriyle adadan süper yata taşıdığını ifade ediyor. Bu detay, törenin mekân dağılımı açısından hem teknede hem de kara tarafında bölünmüş bir organizasyon olabileceğini gösteriyor.

TOPLAM BÜTÇE 20 MİLYON DOLARA YAKLAŞIYOR

Etkinliğin toplam maliyetinin 15 ila 20 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu bütçeye ulaşılmasında ulaşım, konaklama, yemekler, gelinlik ve organizasyon detayları etkili oldu.

KÂHİN UYARDI: 2029'DA BOŞANABİLİRLER

Brezilyalı kâhin Athos Salomé, çifte ilişkinin romantik olmadığını öne sürerek, evliliğin 2028-2029 yılları arasında sona ereceğini iddia etti. "Bu evlilik; imaj, güç ve mirasla ilgili bir anlaşma," diyen Salomé, ayrılığın da skandalsız ve planlı olacağını vurguladı.

TARTIŞMA YARATTI

Venedik'te gerçekleşecek lüks düğünü, şehirde tartışma yarattı. Yerel halk, etkinliğin aşırı turizmin ve zengin sömürüsünün bir sembolü haline geldiğini belirterek sokaklara indi.

"BEZOS'A YER YOK" PANKARTI ASILDI

Venedik'in sembolik noktalarından biri olan Rialto Köprüsü'ne, aktivist Marta Sottoriva öncülüğünde "No Space for Bezos" (Bezos'a Yer Yok) yazılı bir pankart asıldı. Protestocular, bu düğünün şehrin sadece seçkin ve zengin kesime hitap eden lüks işletmelerine fayda sağladığını, geniş halk kesiminin ise dışlandığını savunuyor.