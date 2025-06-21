Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında dün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Fatih Altaylı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.