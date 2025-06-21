13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

Haberin Videosunu İzleyin
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
21.06.2025 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
Haber Videosu

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalının kenarında oturan çocuğa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni istinat duvarının üzerinde kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeninden akan kanlar duvarı kırmızıya boyadı.

Kestel ilçesi Kale Mahallesi Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi üzerindeki kesişen su kanalında feci bir kaza meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanal kenarında oturan 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu'na çarpıp kanala uçtu.

KAZA SONRASI FECİ GÖRÜNTÜLER

Kaza sırasında kanal duvarı ile otomobil arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuğun akan kanı istinat duvarını kırmızıya boyadı.

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki Murat Mehmetoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, Kestel, Çocuk, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Son Mohikan:
    Ecel Gelirise Cana, Başağrısı Bahane.. Kuzum Orda Oturacak Araba Kontrolden Çıkıp Çarpacak.. Kuzum ya. Rabbim Rahmet Eyleyip Cennetiyle Ödüllendirdi Melek.. Rabbim Kalanlarına Sabır Nasip Eyleyip Acılarına Hafiflik Versin :((( 125 4 Yanıtla
  • Khamet:
    Kesin şoförün aklı gözleri başka yerdedir idi yoksa nasıl carpabilir su kenarında duran birine 41 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Allah'ın belası su arabalari adam gibi kullanın, yazık degilmi o çocuğa, anne babası böyle bir ölümü uzerinden hayatta atamazlar ,bütün aile perişan olmuştur 35 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAHIM KİMSEYE EVLAT ACISI VERME YARABİM ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN ÇOK ZOR TARİF EDİLEMEYEN BİR ACI 20 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    Allah rahmet eylesin Allah ailesine sabır versin 18 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü "Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
Dilan Polat’ın korumasına saldıranlara operasyon Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
14:29
Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran’ı 6 parçaya böldüler
Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler
14:28
Tarihin en büyük veri sızıntısı 16 milyar şifre internette, sizinki de olabilir
Tarihin en büyük veri sızıntısı! 16 milyar şifre internette, sizinki de olabilir
14:27
Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
14:18
Telegram’ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
14:17
Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü Kendisine rahmet de dilemiş
Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü! Kendisine rahmet de dilemiş
14:01
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
13:59
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:27
Dilan Polat’ın korumasına saldıranlara operasyon
Dilan Polat'ın korumasına saldıranlara operasyon
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 11:31:01. #7.13#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.