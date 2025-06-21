250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde - Son Dakika
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Ekonomi

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250\'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
21.06.2025 08:58
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Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme döner zincirine 3 aylık geçici süre verdi. Şirket bu süreçte borçlarını ödeyerek iflastan kurtulmaya çalışacak.

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmalara ünlü zincirlerde katılmaya başladı. Konkordato ilan eden son firma ise 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner oldu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

KONKORDATO KOMSERİ ATANDI

Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı. Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.

2013 YILINDA KURULDU

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. "Halkın markası halkın yanında" sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen bir borçlunun (genellikle bir şirketin), alacaklılarıyla mahkeme gözetiminde anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırması anlamına gelir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, konkordato ilan eden borçlu, iflas etmekten kurtulmayı hedefler.

Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serdengeçti:
    akp iktidarı maalesef ülkeyi yönetemiyor halk da karşılığı kalmadı vatandaş zor durumda ama saray ahalisinin umurunda değil 121 130 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    Buda akepeden nemalanan biri teknik direktörken akepe sayesinde bir anda dönerci oluverdi 0 0
    Serdengeçti:
    troller iş başında paraya kendini satan namusunuda satar 0 0
  • Mehmet Yavuz:
    BUDA MODA OLDU BU ARALAR TÜM ŞİRLETLER İŞÇİNİN ALACAKLARINI NE KADAR GEÇ ÖDERİZ PEŞİNE DÜŞMÜŞ ZAMANINDA LÜX ARABALARA ETLERİ EVİNİZE GÖTÜRÜRKEN İYİ 92 21 Yanıtla
  • Murat Avci:
    işletmeler bir bir batıyor.. 51 15 Yanıtla
  • Emir Emir:
    AŞIRI TUZLU,AŞIRI KAVRAM YAĞI KOYUYORLARDI. 47 10 Yanıtla
  • Emir Emir:
    DÖNERDE KALİTE DÜŞMÜŞTÜ,AŞIRI TUZLU VE AŞIRI KAVRAM YAĞI KOYUYORLARDI,AYRAN VEYA SU İÇRİĞİMİZDE AĞZIMIZDA YAĞ SDONUYORDU.BAZI ŞUBELERİNDEN DÖNER YEDİĞİMİZ ZAMAN BAŞAĞRISI YAPIYORDU. 42 9 Yanıtla
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