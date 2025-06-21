250\'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmalara ünlü zincirlerde katılmaya başladı. Konkordato ilan eden son firma ise 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner oldu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KONKORDATO KOMSERİ ATANDI

Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı. Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.

2013 YILINDA KURULDU

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. "Halkın markası halkın yanında" sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, borçlarını ödeyemeyen bir borçlunun (genellikle bir şirketin), alacaklılarıyla mahkeme gözetiminde anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırması anlamına gelir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, konkordato ilan eden borçlu, iflas etmekten kurtulmayı hedefler.