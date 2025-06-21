İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı

İran\'dan İsrail ajanlarına \'yarına kadar teslim olun\' çağrısı
21.06.2025 16:46
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İran, ülkede İsrail ile iş birliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan çağrıda teslim olanlara 'İslami af kapsamında cezadan muaf tutulma' vaadi de verildi.

İsrail'e karşı misilleme saldırılarına devam eden İran, aldatılarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde Tel Aviv ile iş birliği yapan kişilere yönelik çağrıda bulundu.

"YARINA KADAR TESLİM OLUN"

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri" belirtildi.

İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı

TESLİM OLMAYANLARA EN AĞIR CEZALAR UYGULANACAK

Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan "beşinci kol" olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri iş birliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi. Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.

İSRAİL ADINA ÇALIŞAN BİRÇOK KİŞİ YAKALANMIŞTI

İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları atölyeler İran'ın çeşitli kentlerinde tespit edilmişti. Devlet televizyonu atölyelere baskınların görüntülerini yayımlamıştı. Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan birçok kişinin yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne cezası ya devlete ihanet eden idam edilmelidir... 12 0 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    iranda halkin destekledigi muhaliflere israil ajani denir 4 6 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    molalar geberecek 1 5 Yanıtla
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