Rojhat Kavak, Batman Gercüş'te nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanı kaydetti - Son Dakika
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Rojhat Kavak, Batman Gercüş'te nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanı kaydetti

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Rojhat Kavak, Batman Gercüş\'te nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanı kaydetti
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Rojhat Kavak, Batman Gercüş\'te nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanı kaydetti
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Batman'ın Gercüş ilçesindeki Gönüllü köyünde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan cep telefonuyla kaydedildi. Hayvanlarını otlatan köy sakini Rojhat Kavak'ın çektiği görüntülerde sırtlanın sarp kayalıklarda rahatça yürüdüğü, ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

Gercüş ilçesi Gönüllü köyü sakinlerinden Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada sarp ve dağlık arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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