Rojhat Kavak, Batman Gercüş\'te nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanı kaydetti

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

Gercüş ilçesi Gönüllü köyü sakinlerinden Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada sarp ve dağlık arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ile karşılaştı. Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.