İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Haber Videosu

İstanbul'da gece saatlerinde otomobille ilerleyen bir grup genç, sokak ortasında beyaz kıyafetli ve alışılmadık hareketler yapan bir kişiyle karşılaştı. Gördükleri karşısında korkuya kapılan gençler besmele çekerek kaçmaya çalışırken, gizemli şahıs peşlerinden kovaladı.

İstanbul'da gece saatlerinde otomobille ilerleyen bir grup genç, sokak ortasında beyaz kıyafetli bir kişiyle karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Karanlık sokakta alışılmadık hareketler yapan kişiyi gören gençler, korkuya kapılarak besmele çekti.

BEYAZ KIYAFETLERİYLE SOKAĞIN ORTASINDA DURUYORDU

Olay, İstanbul'da gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokaktan geçen gençler, yolun ortasında beyaz kıyafetler giyen ve yanında beyaz renkli büyük bir kumaş ya da torba bulunan bir kişiyle karşılaştı.

Kişinin eğilerek ve kollarını açarak yaptığı hareketler, otomobildeki gençleri tedirgin etti.

GENÇLER BESMELE ÇEKTİ

Beklenmedik karşılaşma karşısında şaşkınlık yaşayan gençler, besmele çekerek kaçmaya başladı. Kameraya yansıyan gizemli şahsın ise gençlerin aracını koşarak takip ettiği görüldü.

Grup GençİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tutankamon Hoca Tutankamon Hoca:
    tiktok i in cideo 0 0 Yanıtla
  • Mahinur Erarslan Mahinur Erarslan:
    bu haber mi yani ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
10:24
Mourinho’nun muhabire bakışı olay oldu
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:38:54. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android