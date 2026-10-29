Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar - Son Dakika
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Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

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Neler oluyor? ABD\'de ekranlar kararacak, Avrupa\'dan peş peşe uyarılar
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ABD'de 17 Kasım'da televizyon ve radyo yayınları, ülke çapında gerçekleştirilecek acil durum uyarı sistemi testi için kısa süreliğine kesilecek. Aynı dönemde İngiltere vatandaşlarına üç günlük, Almanya ise 10 günlük gıda ve su stoku yapmalarını tavsiye etti. Avrupa'da siber saldırı ve altyapı tehditlerine karşı hazırlık çağrıları artarken, ABD'deki testin rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

ABD'de 17 Kasım'da ülke genelindeki televizyon ve radyo yayınları, acil durum uyarı sisteminin test edilmesi amacıyla kısa süreliğine kesilecek. Federal yetkililer bunun rutin bir uygulama olduğunu açıklarken, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden vatandaşlara gıda, su ve nakit para stoklamaları yönünde uyarılar gelmesi dikkat çekti. Orta Doğu'da İran'a yönelik olası yeni saldırılar konusunda yapılan değerlendirmeler de güvenlik endişelerini artırdı.

ABD'DE 17 KASIM'DA YAYINLAR KESİLECEK

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke genelinde uygulanacak Acil Durum Uyarı Sistemi (EAS) testinin 17 Kasım 2026'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yerel saatle 14.20'de başlayacak test kapsamında televizyon, radyo, kablolu yayın ve uydu sistemleri üzerinden acil durum uyarısı yayımlanacak.

Normal yayınların yaklaşık bir dakika boyunca kesilmesi beklenirken, vatandaşlara İngilizce ve İspanyolca test mesajları iletilecek.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları veya gerçek bir acil durum yaşanması halinde testin 3 Aralık'a ertelenebileceğini bildirdi.

CEP TELEFONLARINA UYARI GÖNDERİLMEYECEK

FEMA, 17 Kasım'daki uygulamanın yalnızca yayın sistemlerini kapsayacağını açıkladı. Bu nedenle vatandaşların cep telefonlarına acil durum bildirimi gönderilmeyecek.

Test sırasında yayımlanacak mesajda, bunun ülke çapında gerçekleştirilen bir deneme olduğu ve halkın herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmadığı belirtilecek.

ABD'de federal yasalar gereği en az üç yılda bir gerçekleştirilen testlerle, olası afetler ve ulusal acil durumlarda uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor.

Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

İNGİLTERE'DEN 3 GÜNLÜK STOK ÇAĞRISI

ABD'deki test hazırlıkları sürerken İngiltere hükümeti de 22 Ekim'de yeni bir acil durum hazırlık kampanyası başlattı.

"Be Ready" (Hazır Ol) adı verilen kampanya kapsamında vatandaşlardan, olası krizlerde en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hazırlıkları yapmaları istendi.

Hükümet, evlerde kişi başına üç günlük içme suyu, bozulmayan gıda, bir miktar nakit para, el feneri, pil ve ilk yardım malzemeleri bulundurulmasını tavsiye etti.

Özellikle elektrik, su, internet ve telefon hizmetlerinde yaşanabilecek uzun süreli kesintilere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

SİBER SALDIRI VE SABOTAJ TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkenin yalnızca doğal afetlere değil, düşman devletlerden kaynaklanabilecek tehditlere karşı da hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar ve devlet destekli saldırı ihtimallerine dikkat çeken Streeting, bu tür tehditlerin günlük yaşamı doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.

İngiltere hükümeti ise kampanyanın yalnızca güvenlik tehditleriyle ilgili olmadığını; şiddetli fırtınalar, orman yangınları ve teknolojik arızalar gibi durumları da kapsadığını bildirdi.

AVRUPA'DA ACİL DURUM HAZIRLIKLARI ARTIYOR

Avrupa Birliği de vatandaşların olası krizlerde en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek acil durum malzemeleri bulundurmasını tavsiye ediyor.

Almanya'da ise sivil savunma kapsamında hanelerin yaklaşık 10 günlük gıda ve su ihtiyacını karşılayacak hazırlık yapması öneriliyor.

Avrupa ülkelerinin hazırlık planlarında doğal afetler, enerji kesintileri, siber saldırılar ve kritik altyapının zarar görmesi gibi farklı riskler bulunuyor.

ORTA DOĞU'DA İRAN ENDİŞESİ

Öte yandan ABD'nin, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlenmesi ihtimaline karşı bazı Orta Doğu ülkelerini uyardığı öne sürüldü.

ABD'li yetkililerin bölgesel müttefiklerinden, olası bir saldırıya karşı İran'ın enerji tesisleri ve kritik altyapıya yönelik misillemelerine hazırlıklı olmalarını istediği belirtildi.

Ancak Washington yönetiminin yeni bir askeri operasyon konusunda kesin karar aldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

UYARILAR BİRBİRİYLE BAĞLANTILI MI?

ABD'deki ulusal yayın testinin tarihi, İngiltere'nin acil durum hazırlık kampanyası ve Avrupa'daki stok tavsiyeleri aynı dönemde gündeme geldi.

Bununla birlikte, söz konusu uygulamaların ortak bir tehdit nedeniyle başlatıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ABD'deki 17 Kasım testi önceden planlanmış yasal bir uygulama olarak açıklanırken, Avrupa'daki hazırlık çağrıları da doğal afetlerden siber saldırılara kadar farklı krizlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik DevletleriİngiltereAlmanyaAvrupaRadyoDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın Mehmet Aydın:
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