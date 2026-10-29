3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Haber Videosu

Sosyal medyada gerçekleştirdikleri dev slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, ortaya atılan rakamlara açıklık getirdi. Yayın sonunda 140 bin jeton topladıklarını belirten çift, bunun yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geldiğini söyledi. Kazançlarından vergi kesildiğini vurgulayan çift, yalnızca slime yapımında kullanılan malzemelere yaklaşık 17 bin TL harcadıklarını açıkladı.

Sosyal medyada yaptıkları slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, sessizliğini bozdu. Yayından elde ettikleri jeton miktarını açıklayan çift, kazançlarının iddia edilen rakamdan farklı olduğunu belirterek vergi ve malzeme giderlerine dikkat çekti.

140 BİN JETON KAZANDIKLARINI AÇIKLADILAR

Slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları öne sürülen çift, yayın sonunda toplam 140 bin jeton aldıklarını söyledi.

Çift, kazanç sistemini şu sözlerle anlattı:

"Yayın sonu 140 bin jeton aldık. A-1 liginde değilseniz, 250-270 jetona karşılık 1 dolar veriyor. Buna karşılık tabii ki verginizi de ödüyorsunuz çektikten sonra."

MALZEME GİDERİNİ DE AÇIKLADILAR

Slime yayınının maliyetine de değinen çift, diğer canlı yayın türlerinden farklı olarak malzeme harcaması yaptıklarını belirtti.

Çift, "Ayriyeten, bir de tabii ki PK yayını ya da sohbet yayını olmadığı için kullanılan malzemenin gideri var. Dünkü dev slime için yaklaşık olarak 16 bin 700-16 bin 800 liralık bir malzeme gitti" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON TL İDDİASINA RAKAMLARLA YANIT

Çiftin açıkladığı jeton dönüşüm oranına göre 140 bin jeton, yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geliyor. Bu tutardan ayrıca vergi ve malzeme giderlerinin düşülmesi gerektiği belirtildi.

Böylece çift, slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları yönündeki iddialara açıkladıkları rakamlarla yanıt verdi.

EkonomiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Ege Serkan Ege:
    İnternette yayın yapanlara, para jeton vsvs gönderenlere Allah akıl fikir versin 3 0 Yanıtla
  • muratcil717 muratcil717:
    kusura bakmayın özür diliyorum ama bunlar para kazanacak diye neden kendinzi aptal durumuna düşürüyorsunuz hediye para vs gönderiyorsunuz ne hala geldik memleket olarak kurnazlar para kazanacak siz aç gezeceksiniz yazık 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor Çaresiz anne yardım bekliyor 106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor
Selin vurduğu Arjantin’de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:46:20. #.0.3#
SON DAKİKA: 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android