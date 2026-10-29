3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

Sosyal medyada yaptıkları slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, sessizliğini bozdu. Yayından elde ettikleri jeton miktarını açıklayan çift, kazançlarının iddia edilen rakamdan farklı olduğunu belirterek vergi ve malzeme giderlerine dikkat çekti.

140 BİN JETON KAZANDIKLARINI AÇIKLADILAR

Slime yayınıyla 3 milyon TL kazandıkları öne sürülen çift, yayın sonunda toplam 140 bin jeton aldıklarını söyledi.

Çift, kazanç sistemini şu sözlerle anlattı:

"Yayın sonu 140 bin jeton aldık. A-1 liginde değilseniz, 250-270 jetona karşılık 1 dolar veriyor. Buna karşılık tabii ki verginizi de ödüyorsunuz çektikten sonra."

MALZEME GİDERİNİ DE AÇIKLADILAR

Slime yayınının maliyetine de değinen çift, diğer canlı yayın türlerinden farklı olarak malzeme harcaması yaptıklarını belirtti.

Çift, "Ayriyeten, bir de tabii ki PK yayını ya da sohbet yayını olmadığı için kullanılan malzemenin gideri var. Dünkü dev slime için yaklaşık olarak 16 bin 700-16 bin 800 liralık bir malzeme gitti" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON TL İDDİASINA RAKAMLARLA YANIT

Çiftin açıkladığı jeton dönüşüm oranına göre 140 bin jeton, yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geliyor. Bu tutardan ayrıca vergi ve malzeme giderlerinin düşülmesi gerektiği belirtildi.

Böylece çift, slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları yönündeki iddialara açıkladıkları rakamlarla yanıt verdi.