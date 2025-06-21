Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü

Her şeyin sorunsuz ilerlediği düşünülen bir düğün, beklenmedik bir kavga ile gölgede kaldı. Gelin ve damat, düğün esnasında konukların şaşkın bakışları arasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü, olay damadın gelini tokatlamasıyla fiziksel şiddete dönüştü.

DAMAT, GELİNİ TOKATLADI

Olayın başlangıcında çevredekiler duruma ne olduğunu anlamaya çalışırken, damadın gelini tokatlamasıyla ortam tamamen kontrolden çıktı. Görüntülerin sosyal medyaya da yansıdığı belirtilirken, o anlarda yakın akrabalar çifti ayırmak için araya girdi. Olayın çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, düğünün devam edip etmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuklar ise büyük şaşkınlık içinde salonu terk etti.