Putin: İran\'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail\'e defalarca söyledik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9. gününe giren İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin Sky News Arabia'ya konuştu.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ARAYIŞINDA OLMADIĞINI İSRAİL'E DEFALARCA SÖYLEDİK"

Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah edinmeyi hedeflediğine dair bir kanıt olmadığını defalarca söylediğini dile getirdi. Putin, "Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer silah elde etmeye hazırlandığına dair hiçbir kanıtı yok. Bunu İsrail yönetimine defalarca söyledik" dedi.

"RUSYA, İRAN'IN BARIŞÇIL BİR NÜKLEER PROGRAM GELİŞTİRMESİNİ DESTEKLEMEYE HAZIR"

Putin, Rusya'nın İran'ın barışçıl bir nükleer program geliştirmesini desteklemeye hazır olduğunu belirterek İran'ın bunu yapma hakkı olduğunu vurguladı. Ülkesinin dünyanın herhangi bir yerinde kitle imha silahlarının yayılmasını reddettiğini yineleyen Putin, İran'ın nükleer silah kullanımını yasaklayan bir karar çıkardığını ve bunun son derece önemli ve ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.