Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

İran- İsrail çatışmasının ardından yükselen altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuyla birlikte düşüşe geçti. Altın, üç hafta aradan sonra ilk kez haftalık bazda değer kaybı yaşadı.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebinde yükseliş yaşayan altın, cuma günü itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftaya ons başına 3.353 dolarla başlayan altın, yüzde 1 düşüşle işlem görerek haftalık bazda yüzde 2.2 değer kaybetti. Bu, altının son üç haftadaki ilk haftalık düşüşü oldu.

MÜDAHALE BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırılarına ABD'nin katılıp katılmayacağına iki hafta içinde karar verilecek" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, doğrudan bir askeri müdahale ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı. Gerilimin düşmesiyle birlikte altına yönelen güvenli liman talebi de azaldı.

FED'İN ENFLASYON MESAJI ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Powell, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirtti. Bu açıklama, faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceği şeklinde algılandı. Altın gibi faiz getirisi olmayan yatırım araçları genellikle düşük faiz ortamında daha cazip hale geldiğinden, bu gelişme altın üzerinde baskı yarattı.

YURT İÇİNDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altındaki küresel düşüş ve dolardaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da yansıdı. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 0.3 değer kaybıyla 4.278 TL seviyesine indi.

ALTIN HALA GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Yaşanan düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 25'in üzerinde kazanç sağladı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, hâlâ bu seviyelere yakın seyrediyor. Ancak bazı yatırımcılar, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli limanlara yönelmeye başladı. Özellikle platine olan ilgi son günlerde artmış durumda.