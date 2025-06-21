Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Haberin Videosunu İzleyin
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
21.06.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Haber Videosu

Ortadoğu'da artan gerilimin ardından yükselen altın fiyatları, Fed'in enflasyon uyarıları ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası geri çekildi. Böylece altın fiyatları, üç haftadır ilk kez haftalık düşüş yaşamış oldu.

İran- İsrail çatışmasının ardından yükselen altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumuyla birlikte düşüşe geçti. Altın, üç hafta aradan sonra ilk kez haftalık bazda değer kaybı yaşadı.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebinde yükseliş yaşayan altın, cuma günü itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftaya ons başına 3.353 dolarla başlayan altın, yüzde 1 düşüşle işlem görerek haftalık bazda yüzde 2.2 değer kaybetti. Bu, altının son üç haftadaki ilk haftalık düşüşü oldu.

MÜDAHALE BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırılarına ABD'nin katılıp katılmayacağına iki hafta içinde karar verilecek" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, doğrudan bir askeri müdahale ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı. Gerilimin düşmesiyle birlikte altına yönelen güvenli liman talebi de azaldı.

FED'İN ENFLASYON MESAJI ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları üzerindeki bir diğer baskı unsuru ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları oldu. Powell, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirtti. Bu açıklama, faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceği şeklinde algılandı. Altın gibi faiz getirisi olmayan yatırım araçları genellikle düşük faiz ortamında daha cazip hale geldiğinden, bu gelişme altın üzerinde baskı yarattı.

YURT İÇİNDE DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Altındaki küresel düşüş ve dolardaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da yansıdı. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 0.3 değer kaybıyla 4.278 TL seviyesine indi.

ALTIN HALA GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Yaşanan düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 25'in üzerinde kazanç sağladı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, hâlâ bu seviyelere yakın seyrediyor. Ancak bazı yatırımcılar, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli limanlara yönelmeye başladı. Özellikle platine olan ilgi son günlerde artmış durumda.

Ekonomi, Finans, Güncel, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Son Mohikan:
    Savaşta Tek Geçerli Estroman ALTIN'dır 3.Dünya Savaşına Doğru Gidilirken ALTIN'nın Gerilemesi Balinaların Büyük Oyunu Var Demektir. Bu Gergin Çok Tehlikeli Ortamda Kimse Geleceğini Riske Atmaz.. Oyuna Gelipte Altınlarınızı Kaptırmayın, Bırakın Düşsün Kar Zarar Zamanı Değil şimdi Hayatta Kalmaya Çalışma Zamanı Geliyor. 16 1 Yanıtla
    Adam:
    Estroman :) 0 0
  • kuzeyli baba:
    altın falan hikaye tarla arsa alın derim para varsa 3 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Son Mohikan ,tebrikler... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 05:23:21. #7.11#
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.