Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.45'te başlayan görüşme 1 saat sürdü.
Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. İki liderin ekonomide yaşanan son gelişmeleri, terörle mücadele ve yeni anayasa süreci gibi meseleleri masaya yatırdığı öğrenildi.
Enflasyonun düşürülmesi ile dar gelirli ve emeklilerin durumu da Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin öncelikli konularından biri.
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasaya dair süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. İki liderin bugün gerçekleştirilen görüşmede yeni anayasa çalışmalarını ele aldı.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine operasyon sinyalleri verdiği bir dönemde MHP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde terörle mücadele öncelikli konular arasında yer aldı.
Son Dakika › Politika › Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular… - Son Dakika
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