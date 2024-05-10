Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular… - Son Dakika
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Politika

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşmede yeni anayasa çalışmaları, terörle mücadele ve ekonomide yaşanan son gelişmelerin yer aldığı aktarıldı.

10.05.2024 14:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.45'te başlayan görüşme 1 saat sürdü.

MASADA 3 KONU VAR

Erdoğan, Bahçeli görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. İki liderin ekonomide yaşanan son gelişmeleri, terörle mücadele ve yeni anayasa süreci gibi meseleleri masaya yatırdığı öğrenildi.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…

EKONOMİDEKİ GÖRÜŞMELER

Enflasyonun düşürülmesi ile dar gelirli ve emeklilerin durumu da Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin öncelikli konularından biri.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasaya dair süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. İki liderin bugün gerçekleştirilen görüşmede yeni anayasa çalışmalarını ele aldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine operasyon sinyalleri verdiği bir dönemde MHP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde terörle mücadele öncelikli konular arasında yer aldı.

Beştepe\'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular… - Son Dakika

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