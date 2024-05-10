Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız - Son Dakika
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Politika

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

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Emekli maaşlarının artırılması yönündeki çağrısını yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız" dedi.

10.05.2024 15:18  Güncelleme: 15:47
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Partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel milyonlarca emeklinin maaş mağduriyetine değindi. Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız" dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, CHP İl Başkanlıklarının "baba ocağı" olduğunu, tapusunun da sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bulunduğunu dile getirdi. "Türkiye ittifakı" söylemini anımsatan Özel, şunları anlattı; "Sadece sosyal demokratlara değil, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle hangi etnisiteden olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevi'sine, Sünni'sine herkese bu babaevinin kapısı açıktır. Türkiye ittifakı, ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır.

"MÜZAKERE DE EDECEĞİZ, MÜCADELE DE EDECEĞİZ"

O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, omuz omuza kol kola çalışacak. Ayrımız yok, gayrımız yok. Hep birlikte bu partinin başarısı için bu ülkenin selameti için çalışacağız. Hiç şüphe yok. Müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz.

"SOKAKLARDAN KORKMAYACAĞIZ, TAKSİM'İ GERİ ALACAĞIZ"

Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Özel, "Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız" değerlendirmesini yaptı.

"KİM HAK ARIYORSA YANINDA OLACAĞIZ"

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne davet ettiklerini hatırlatarak "Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız" görüşünü aktardı.

"KİBİRLİ DAVRANMAYACAĞIZ"

Kütahya'da hak edilen günlerin yaşanması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekleyen Özel "Cumhuriyet Halk Partisi kamu görevini ayrımcılıkla yapmayacak. Kesinlikle iktidarın şımarıklığına kapılmayacağız, kibirli davranmayacağız, nasılsak öyle yapacağız. Ama Kütahya'da kimsenin kaybetmediğini, herkesin kazandığını 5 yıl içinde bütün Kütahya'ya göstereceğiz. Bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey\'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
Kaynak: AA

Asgari Ücret, Özgür Öz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Salih Ataseven: Emekli cezalandırılıyor !!!! 18 0 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Hadii baaammm 11 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: herkese aynı oranda mi zam yapacaniz yoksa bizim yulsek odediğimiz yüksek primler çöpmü olacak 6 4 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Hiç umudum yok 5 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Öyle bir bozdular ki emeklilik distemini;Hazineden katkı sağlamak zorunda kalıyorlar.Bu durumdamı emeklinin maaşını asgari ücret seviyesine çıkartacaklar...Mümkün değil...Çıkartırlar çıkarmaya da alım gücü değişmez..Bu ara emeklinin yüzünden asgari ücretli de daha çok ezilmeye devam eder. Asıl mesele maaşlara zam yapmak değildir.Asıl mesele alım gücünü artırmaktır...Bu durumu çözmediğiniz sürece maaşları 100.000 e çıkarsanız ne fayda? 1 0 Yanıtla

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