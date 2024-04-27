Meral Akşener'den sonra yeni genel başkanını seçmek üzere toplanan İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim yarışını Müsavat Dervişoğlu kazandı. Genel başkanlığa seçilmesinin ardından Müsavat Dervişoğlu, bir teşekkür konuşması yaptı.
Açıklamalarında Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: "Bu yolculuğa çıkarken Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin diye dua ettim. Milletim için dua ettim partim için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı.
Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir. Konuşurken de ifade ettim Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz.
Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Sonra da Allah'ın izniyle konuşmamda ifade ettiğim gibi iktidar yolculuğunu abim Koray Aydınla kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.
Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler - Son Dakika
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