İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler

Geniş Video İzle

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan oylamada Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi. Zaferinin ardından Dervişoğlu, "Ben bir yarış kazanmadım, çünkü kimseyle yarışmadım. Yaraları sarıp hep birlikte yola devam edeceğiz. Sonra da Allah'ın izniyle iktidar yolculuğumuza devam edeceğiz. Emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

27.04.2024 21:12  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meral Akşener'den sonra yeni genel başkanını seçmek üzere toplanan İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim yarışını Müsavat Dervişoğlu kazandı. Genel başkanlığa seçilmesinin ardından Müsavat Dervişoğlu, bir teşekkür konuşması yaptı.

"BEN BİR YARIŞ KAZANMADIM ÇÜNKÜ KİMSEYLE YARIŞMADIM"

Açıklamalarında Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: "Bu yolculuğa çıkarken Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin diye dua ettim. Milletim için dua ettim partim için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı.

"KORAY AYDIN DA TOLGA AKALIN DA BENİM KARDEŞİMDİR"

Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir. Konuşurken de ifade ettim Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz.

"BUGÜN İTİBARIYLA BİRBİRİMİZE SARILARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Sonra da Allah'ın izniyle konuşmamda ifade ettiğim gibi iktidar yolculuğunu abim Koray Aydınla kardeşim Tolga Akalın ile ve bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Herkes emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

İYİ Parti\'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu\'ndan ilk sözler

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Sözler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Eren: Hayırlı olsun 50 14 Yanıtla
  • Davut Çağlar: haydi hayırlısı 27 12 Yanıtla
  • Ahmet Ateş: Gençlerin önünü açan yok yıllardır aynı siyasetçilerle bir adım öteye gidemiyoruz ama yinede Hayırlı olur inşallah. 11 8 Yanıtla

22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:20:29. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement