Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon vefat etti - Son Dakika

Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon vefat etti

Son Güncelleme: 28.09.2023 15:28

Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolünü oynayan İngiliz oyuncu Michael Gambon, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu Michael Gambon yaşamını yitirdi.

ZATÜRRE GEÇİRDİ

Usta oyuncunun ölüm haberini acılı ailesi duyurdu. Oyuncunun eşi ve oğlu yaptığı açıklamada Michael Gambon'un zatürre geçirmesinin ardından yanlarında huzur içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

6 HARRY POTTER FİLMİNDE OYNADI

Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.

Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon hayatını kaybetti
Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon vefat etti - Son Dakika
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