İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu Michael Gambon yaşamını yitirdi.
Usta oyuncunun ölüm haberini acılı ailesi duyurdu. Oyuncunun eşi ve oğlu yaptığı açıklamada Michael Gambon'un zatürre geçirmesinin ardından yanlarında huzur içinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon vefat etti - Son Dakika