37. Ankara Film Festivali 12 Kasım\'da 63 filmi sinemaseverlerle buluşturuyor

(ANKARA) - Türkiye sinemasından dünya festivallerinin ödüllü yapımlarına uzanan 37. Ankara Film Festivali, 12 Kasım'da başlıyor. Dokuz gün boyunca 63 filmi izleyiciyle buluşturacak festivalde, Demet Akbağ, Bülent Ortaçgil ve Atilla Dorsay'a onur ödülleri verilecek.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında 37. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleştirilecek festival, Türk sinemasının yeni yapımlarını uluslararası festivallerde ödül kazanan filmlerle aynı perdede buluşturacak. Ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmalarının yanı sıra özel gösterimler, yönetmen buluşmaları, paneller ve atölyelerle Ankara, dokuz gün boyunca sinemanın farklı alanlarının tartışıldığı bir buluşma noktası olacak.

AÇILIŞ GECESİNDE BEŞ SANATÇIYA ÖDÜL

Festivalin açılış töreni, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 19.30'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Nefise Karatay'ın sunacağı gecede Zuhal Olcay ve Orkestrası sahne alacak.

Festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü, tiyatro ve sinemada kırk yılı aşkın sanat yaşamıyla Demet Akbağ'a verilecek. Sanat Çınarı Ödülü, müzik dünyasının önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil'e; Kitle İletişim Ödülü ise sinema yazarlığına uzun yıllardır katkıda bulunan eleştirmen Atilla Dorsay'a sunulacak. Yeni kuşak oyuncuların çalışmalarını desteklemek amacıyla verilen Vakıf Özel Ödülleri'nin sahipleri ise Bige Önal ve Boran Kuzum olacak.

ULUSAL YARIŞMADA ON FİLM

Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 42 başvuru arasından seçilen on film yarışacak. Tamamı Ankara prömiyerini gerçekleştirecek filmleri, jüri başkanı yönetmen Semih Kaplanoğlu ile oyuncu Şenay Gürler, yönetmen Gözde Kural, sanat yönetmeni Meral Aktan ve görüntü yönetmeni Özgür Eken değerlendirecek.

Yarışmada Yeşim Ustaoğlu'nun "Artakalan", Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız", Banu Sıvacı'nın "Günyüzü", Hüseyin Karabey'in "Hakikatin Ölümü", Melik Kuru'nun "İsimsiz Eserler Mezarlığı", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Alphan Eşeli'nin "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri", Aydın Orak'ın "Ölü Arının İğnesi", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Ölü Köpekler Isırmaz" ve Ufuk Emiroğlu'nun "Sevda" filmleri yer alıyor.

Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza gibi festivallerde de izleyici karşısına çıkan bazı yapımların Ankara'da yeniden değerlendirmeye alınması, yılın Türk sineması açısından öne çıkan filmlerini bir arada görme olanağı sunacak.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda İnci Demirkol En İyi Film Ödülü 350 bin TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise 135 bin TL para ödülüyle desteklenecek. Bu yıl ilk kez verilecek Tuncan Okan Post Prodüksiyon Ödülü kapsamında En İyi Yönetmen seçilen sinemacıya bir sonraki uzun metraj projesinde postprodüksiyon desteği sağlanacak.

BELGESEL VE KISA FİLMLER DE YARIŞACAK

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 104 başvuru arasından seçilen dokuz yapım yer alıyor. Yarışma seçkisinde "Allianoi Diye Bir Yer Yok", "Bay Okan", "Bütün Yaz Köln'deydim", "Foka", "Koca Dünya", "Koku", "Mor Menekşeli Kadınlar", "Parşömen Mevsimleri" ve "Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli" bulunuyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise 203 başvuru arasından belirlenen 15 film ödül için yarışacak. Belgesel yarışmasının kazananına 100 bin TL, kısa film yarışmasının birincisine ise 50 bin TL para ödülü verilecek.

DÜNYA SİNEMASINDAN ÖDÜLLÜ YAPIMLAR

Festivalin Dünya Sineması bölümünde Cannes, Berlin, Venedik, Locarno ve Karlovy Vary gibi uluslararası festivallerde dikkati çeken 24 film gösterilecek.

"Galalar" bölümünde Pawel Pawlikowski'nin "Ata Yurdu", Markus Schleinzer'in "Rose", Marie Kreutzer'in "Uysal Canavar", Louis Clichy'nin "Demir Çocuk" ve Francesco Sossai'nin "Gitmeden Bir Yolluk" filmleri öne çıkıyor.

Alman yönetmen Doris Dörrie'nin yapay zeka üzerine kurulu trajikomik distopyası "Nasıl Yardımcı Olabilirim?" de seçkide yer alıyor. Judith Godrèche'in Annie Ernaux uyarlaması "Bir Kızın Öyküsü" ve Miroslav Terzic'in akran zorbalığını konu alan "3 Hafta Sonra" filmleri de Ankara'da izleyiciyle buluşacak.

Genç yönetmenlerin ilk ve ikinci filmlerine ayrılan "Taptaze" bölümünde ise sekiz yapım gösterilecek. Bölüm, farklı ülkelerden yeni sinema dillerini ve genç sinemacıların anlatım arayışlarını izleme fırsatı sunacak.

WAJDA'NIN SAVAŞ ÜÇLEMESİ RESTORE KOPYALARIYLA GÖSTERİLECEK

Festivalin özel seçkileri, sinema tarihinin önemli yönetmenlerini yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda'nın savaş üçlemesini oluşturan "Bir Kuşak", "Kanal" ve "Küller ve Elmaslar", restore edilmiş kopyalarıyla gösterilecek. Savaşın birey ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan üçleme, festivalin sinema tarihine ayrılan önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Brezilyalı yönetmen André Novais Oliveira'nın filmleri ise "Gündeliğin Poetikası" başlıklı seçkide yer alacak. Yönetmenin katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerde "Evden Uzakta" ve "Hayatta Olsaydım... Yaşardım" Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

"Birlikte Büyümek: İran Sinemasında Çocukluk" seçkisinde Majid Majidi'nin "Güneşin Çocukları" ve Babak Lotfi Khajehpasha'nın "Ağacın Kollarında" filmleri gösterilecek.

Ankara'nın kent belleğine odaklanan "Ankara Filmleri" bölümünde ise "Arkadaşım Ankara", "Bulvar", "Son Mahalle" ve "Tabula Rasa" izleyiciyle buluşacak.

SİNEMADA YAPAY ZEKA VE SETLERDE ÇALIŞMA KOŞULLARI TARTIŞILACAK

Ankara Film Festivali, film gösterimlerinin dışında sinema sektörünün güncel sorunlarını tartışmaya açan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Festivalin ilk gününde düzenlenecek "Senaryo Dışı: Oyuncunun Çalışma Hayatı" panelinde Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan, oyuncuların çalışma koşullarını ve sektördeki emek sorunlarını ele alacak.

Üretken yapay zekanın sinema üzerindeki etkileri de festivalin önemli gündemlerinden biri olacak. Luma AI Kreatif Araştırma Ekibi Baş Sanatçısı Jacob Russo, yapay zeka destekli görsel üretim süreçlerini ele alan bir söyleşi ve uygulamalı atölye gerçekleştirecek. Yönetmenler Vikki Bardot ve Alkan Avcıoğlu ise yapay zekanın bağımsız sinemadaki kullanımını ve yaratıcı üretim süreçlerine etkilerini tartışacak.

İKİ ZEKİ'NIN ANKARA'SI VE DORİS DÖRRİE MASTERCLASS'I

Festivalin dikkati çeken etkinliklerinden biri de Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz sinemasında Ankara'nın izlerini takip eden buluşma olacak. "İki Zeki'nin Ankara'sı" başlıklı etkinlikte, iki yönetmenin filmleri üzerinden başkentin sinemadaki temsili, kent belleği ve değişen toplumsal yaşam ele alınacak.

Alman sinemasının önemli yönetmenlerinden Doris Dörrie ise 18 Kasım'da Goethe-Institut Ankara katkılarıyla düzenlenecek masterclass'ta sinemaseverlerle buluşacak. Esin Küçüktepepınar'ın moderatörlüğündeki etkinlikte Dörrie, yazarlık ve yönetmenlik deneyimlerini paylaşacak.

Festival kapsamında Atilla Dorsay ve Leman Dorsay da 13 Kasım'da düzenlenecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

ÖDÜLLER 20 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle düzenlenen festival, 20 Kasım Cuma akşamı Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirilecek kapanış ve ödül töreniyle sona erecek.

Festival gösterimlerinin biletleri tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 300 TL olarak belirlendi. Biletler Biletinial ve Kızılay Büyülü Fener Sineması gişelerinden temin edilebilecek. Festival kapsamındaki söyleşi, panel ve atölyelere ise ücretsiz katılım sağlanacak.