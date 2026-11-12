23. Eskişehir Film Festivali 19-27 Kasım\'da 55 filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF), 19-27 Kasım tarihleri arasında sinemanın ulusal ve uluslararası alandaki önemli yapımlarını Eskişehirli sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 37'si uzun metraj olmak üzere toplam 55 film gösterilecek.

Düzenlenen basın toplantısında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli, festivalin programı, etkinlikleri ve bu yılki yenilikleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Rektör Adıgüzel: "Geleceğin yönetmenlerine katkıda bulunmak festivalin amaçlarından biri"

Anadolu Üniversitesinin Eskişehir'in ve Türkiye'nin kültür-sanat yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin uzun yıllara dayanan geçmişine dikkat çekti. Pandemi döneminde ara verilen festivalin geçen yıl yeniden düzenlenmeye başladığını ifade eden Rektör Adıgüzel festivalin yalnızca sinemaseverleri ve sinema profesyonellerini buluşturan bir organizasyon olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz öncelikle bir eğitim kurumu olan Anadolu Üniversitesi olarak sinema alanında eğitim alan ve bu alanda ilerlemek isteyen gençlerle ustaları buluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki ünlü yapımcıları, yönetmenleri festivalimizde bir hafta boyunca Eskişehir'de ağırlıyor olacağız. Bu süre zarfında öğrencilerimizle, yönetmenliğe adım atacak gençleri usta yönetmenlerle buluşturacağımız etkinlikler ve atölyeler düzenliyoruz. Bir taraftan şehrin ve ülkenin kültür-sanat iklimine katkıda bulunurken diğer taraftan eğitim amaçlı atölyelerle geleceğin yönetmenlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"37'si uzun metraj olmak üzere 55 film gösterilecek"

Festival kapsamında sinemaseverlerin farklı seçkilerde yer alan yapımlarla buluşacağını belirten Rektör Adıgüzel "Festivalimiz kapsamında 37'si uzun metraj olmak üzere 55 film sinemaseverlerle buluşmuş olacak. Türk sinemasından dünya festivallerine, sinema tarihinin unutulmazlarından dünya sinemasının genç yıldızlarına kadar çok farklı başlıklar altında filmleri izleme imkanımız olacak. Canlandırma filmleri, gece yarısı gösterimleri ve engelli farkındalık seçkisi de festival kapsamında yer bulacak." ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli, festivalin içeriği ve etkinliklerine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

Netflix iş birliğiyle öğrenciler için atölyeler düzenlenecek

Festival kapsamında Netflix iş birliğiyle öğrencileri sinema sektörüyle buluşturacak özel bir atölye programı gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya öğrencilerle bir araya gelecek. Ayrıca Anadolu Üniversitesi öğrencileri arasından seçilecek 25 kişilik grup iki gün boyunca senaryo ve yönetmenlik atölyelerine katılacak. Atölyelerde öğrenciler, sinema sektörünün işleyişini yakından tanıma ve alanında uzman isimlerle çalışma fırsatı bulacak. Görüntü yönetmenliği, ışık, ses ve senaryo gibi farklı alanlarda çalışan sinema profesyonelleri de deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

Festival kapsamında sempozyum ve sinema ödülleri

Festivalin akademik programı kapsamında 26-27 Kasım tarihlerinde sinema festivallerinin sinemaya, sinema eğitimine ve kültür-sanat yaşamına katkılarının ele alınacağı bir sempozyum düzenlenecek. Akademisyenlerin ve sinema alanında çalışan uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, festivallerin sinema kültürünün gelişimindeki rolü farklı yönleriyle değerlendirilecek. Festival kapsamında ayrıca Prof. Dr. Hakan Savaş adına düzenlenen yarışmada Türkiye'de son iki yılda yayımlanan sinema kitapları ve makaleleri değerlendirilecek. En İyi Sinema Kitabı ve En İyi Sinema Makalesi kategorilerinde verilecek ödüller festivalin son gününde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Buster Keaton'ın "The General" filmi piyano eşliğinde gösterilecek

Festivalin özel gösterimleri arasında sinema tarihinin önemli yapımlarından Buster Keaton'ın yönettiği "The General" filmi de yer alacak. Gösterime girişinin 100'üncü yılı dolayısıyla 26 Kasım'da gerçekleştirilecek özel gösterimde filme piyanist Hakan Ali Toker, canlı ve doğaçlama piyano performansıyla eşlik edecek.

Festival kapsamında ödüller sahiplerini bulacak

Festivalin açılış töreninde Türk sinemasına katkıda bulunan isimlere çeşitli ödüller takdim edilecek. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Nilüfer Aydan ile yönetmen Feyzi Tuna, Sinema Onur Ödülü ile ödüllendirilecek. Ayrıca Sinemaya Emek Ödülü Biket İlhan ve Necip Sarıcı'ya, Sinema Kültürüne Katkı Ödülü ise Türkiye Sinemasında Yeni Yönelimler Konferansı'na verilecek. Festival boyunca düzenlenecek söyleşilerde yönetmenler ve film ekipleri öğrencilerle ve Eskişehirli sinemaseverlerle bir araya gelecek. Katılımcılar, gösterimlerin ardından filmlerin yapım süreçleri ve sinema deneyimleri üzerine gerçekleştirilecek söyleşilere katılma fırsatı bulacak.

Festivalin görsel tasarımı öğrencisi tarafından hazırlandı

Festivalin bu yılki görsel teması, Jean-Luc Godard'ın "Sinemada saniyede 24 kare gerçektir" sözünden hareketle sinemada hareket kavramı üzerine oluşturuldu. Festival afişi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü 4. sınıf öğrencisi Barış Baran Bozaner tarafından tasarlandı.

Ana sponsorluğunu ETİ'nin üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün de destek verdiği 23. EFF ile ilgili detaylı bilgilere ve programa eskfilmfest.org adresinden ulaşılabilir.