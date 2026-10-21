Guangxi\'deki Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı festivalle kutlandı

Guangxi'deki Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı festivalle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı. Festival, hasat döneminde yerel halkın mevsimi kutlamasına imkân verdi.
LİUZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı.
Kaynak: Xinhua
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