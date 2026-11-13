Adana Kültür Yolu Festivali\'nde portakal çiçeği motifli bilezikler tasarlandı

Adana Kültür Yolu Festivali'nde portakal çiçeği motifli bilezikler tasarlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, pirinç malzeme ve ajur kesim tekniğiyle portakal çiçeği motifli bilezikler tasarladı. Festival, 15 Kasım'a kadar sergi, konser ve atölyelerle devam edecek.
Adana Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen bilezik yapımı atölyesinde katılımcılar, portakal çiçeği motifli bilezik tasarladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festival kapsamında, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde "Portakal Çiçekli Bilezik Yapımı Atölyesi" düzenlendi.
Atölyede katılımcılar, usta öğreticiler eşliğinde pirinç malzeme ve ajur kesim tekniğiyle kendi bileziklerini tasarladı.
Dokuma atölyesi düzenlendi
Festival etkinlikleri kapsamında Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda da Dünya Nur Bekar'ın eşliğinde "Kirkitli Dokuma Atölyesi" gerçekleştirildi.
Atölyede katılımcılara, geleneksel Türk dokumacılığında kullanılan teknikler anlatıldı.
Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
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