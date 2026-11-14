Ayvacık'ta 20 deveye havut bağlandı, güreş festivali 10 Ocak 2027'de yapılacak

Ayvacık'ta 20 deveye havut bağlandı, güreş festivali 10 Ocak 2027'de yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Deveciler Derneğinin geleneksel havut hayrına 20 deve katıldı. Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda develere havut bağlandı, yemek ikram edildi ve 10 Ocak 2027'de Deve Güreşleri Festivali düzenleneceği duyuruldu.
??????? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneğince geleneksel havut hayrı gerçekleştirildi.
Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen hayra 20 deve katıldı. Programda develere havut bağlanırken, vatandaşlara yemek ikram edildi.
Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, yaptığı açıklamada, hayrı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Programda develere antrenman güreşleri de yaptırıldı. Katılımcılara, 10 Ocak 2027'de Deve Güreşleri Festivali düzenleneceği duyuruldu.
Kaynak: AA
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