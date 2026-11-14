Ayvacık'ta 20 deveye havut bağlandı, güreş festivali 10 Ocak 2027'de yapılacak

??????? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneğince geleneksel havut hayrı gerçekleştirildi.

Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen hayra 20 deve katıldı. Programda develere havut bağlanırken, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, yaptığı açıklamada, hayrı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programda develere antrenman güreşleri de yaptırıldı. Katılımcılara, 10 Ocak 2027'de Deve Güreşleri Festivali düzenleneceği duyuruldu.