Mardin Diller ve Dinler Korosu, festivalin üçüncü gününde müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Mardin Diller ve Dinler Korosu, festivalin üçüncü gününde müzikseverlerle buluştu

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Mardin Diller ve Dinler Korosu, festivalin üçüncü gününde müzikseverlerle buluştu
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Mardin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan Mardin Diller ve Dinler Korosu, festivalin üçüncü gününde müzikseverlerle buluştu. Koro, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice eserlerle Mardin'in çok kültürlü yapısını yansıttı.

Mardin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen Mardin Diller ve Dinler Korosu etkinliği, festivalin üçüncü gününde müzikseverleri bir araya getirdi.

Farklı kültürlerin ve müzikal geleneklerin buluştuğu etkinlikte sahne alan Mardin Diller ve Dinler Korosu, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice eserler seslendirdi. Farklı dillerde seslendirilen şarkılar, dinleyicilere müzik dolu anlar yaşatırken Mardin'in çok kültürlü yapısını ve zengin kültürel mirasını da yansıttı.

Koronun performansını ilgiyle takip eden vatandaşlar ve festival ziyaretçileri, müziğin evrensel dili aracılığıyla farklı kültürlerin ezgilerini bir arada dinleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca izleyiciler keyifli anlar yaşarken, koronun seslendirdiği eserler beğeni topladı.

Tarihi boyunca farklı medeniyetlere, dillere ve inançlara ev sahipliği yapan Mardin'in kültürel zenginliğini yansıtan etkinlik, festivalin kültürler arası etkileşimi güçlendiren programları arasında yer aldı.

Mardin Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi ve kültürel değerlerini sanatın farklı dallarıyla buluşturarak vatandaşlara ve ziyaretçilere zengin bir etkinlik programı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEtkinlikFestivalArtukluMardinKültürMüzikYaşamSon Dakika

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