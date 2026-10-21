Hatay'da Gastro Antakya Festivali kortejle başladı, 25 Ekim'e kadar sürecek - Son Dakika
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Hatay'da Gastro Antakya Festivali kortejle başladı, 25 Ekim'e kadar sürecek

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Hatay\'da Gastro Antakya Festivali kortejle başladı, 25 Ekim\'e kadar sürecek
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Hatay'da kentin kültürünü ve lezzetlerini tanıtan Gastro Antakya Festivali, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda kortej ve halk oyunlarıyla başladı. 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentte moral kaynağı olan festival, 25 Ekim'e kadar sürecek.

Hatay'da, kentin kültürünü ve lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali" başladı.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde halk oyunları gösterisi sunuldu.

Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, festivalde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte bu tür etkinliklerin yapılmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kentte afetin izlerinin her geçen gün silindiğini belirten Akdaş, "Geldiğimiz noktada şu ortamı da gördükten sonra hep beraber iyileşiyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şu manzarayı görüp de duygusallaşmamak, hakikaten önceki yaşadıklarımızla kıyas edip aradaki farkı görmemek de mümkün değil." diye konuştu.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da festivalin afetten etkilenen kentteki vatandaşlara moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Açılan stantların yöresel yemeklerden ibaret olmadığını ifade eden Yapar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buradaki tadacağımız lezzetlerin hepsinin arkasında aslında bir hikaye var. Kolay değil, bir medeniyetin, geleneğin, törenin esintileri ve devamıdır bu gastro etkinlikleri. Bu yemekler, tatlılar ve lezzetler bu medeniyet kültürünün bir sonucudur. O yüzden bugün burada tattığımız ve tadacağımız lezzetleri sadece bir yemek, tatlı olarak görmemek gerekir."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek kente özgü yemeklerin tanıtıldığı ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

Programa Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, vali yardımcıları, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 25 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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