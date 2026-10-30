Bodrum'da International Gastro Bodrum Fest kortejle açıldı, 1 Kasım'da sona erecek - Son Dakika
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Bodrum'da International Gastro Bodrum Fest kortejle açıldı, 1 Kasım'da sona erecek

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Bodrum\'da International Gastro Bodrum Fest kortejle açıldı, 1 Kasım\'da sona erecek
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Bodrum\'da International Gastro Bodrum Fest kortejle açıldı, 1 Kasım\'da sona erecek
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Bodrum'daki International Gastro Bodrum Fest, kortej yürüyüşüyle açıldı. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı, atölye çalışmaları ve gastronomi yarışmalarının düzenlendiği festival 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum'da International Gastro Bodrum Fest, kortej yürüyüşüyle başladı. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı, atölye çalışmaları ve gastronomi yarışmalarının düzenlendiği festival, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Festivalin açılışına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu, BODTO Başkanı Erdem Ağan, BESİAD Başkanı Elvan Bilgin, şefler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin programı, Gümbet Dolgu Alanı'nda düzenlenen gastronomi yarışmalarıyla sürdü. Farklı kategorilerdeki yarışmalarda katılımcılar, bilgi ve becerilerini jüri karşısında sergiledi. Festival alanında gün boyunca gastronomi etkinlikleri gerçekleştirildi.

"BODRUM MUTFAĞINA SAHİP ÇIKABİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

International Gastro Bodrum Fest Kurucu Başkanı Taner Kökten, festivalin altı yıldır düzenlendiğini, son üç yıldır ise uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini belirtti. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı festivalin Bodrum için bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kökten, "Bodrum gastronomisine, Bodrum mutfağına sahip çıkabilirsek ne mutlu bize." dedi.

"İNSANLAR BODRUM'UN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TATMAYA GELSİNLER"

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ekim ayını "festival ayı" olarak nitelendirerek ilçedeki etkinliklerin oluşturduğu hareketliliğe değindi. Bodrum'un coğrafi işaretli ürünlerinin sayısını artırmak istediklerini belirten Sırmalı, "İnsanlar Bodrum'un yöresel lezzetlerini tatmaya gelsinler" diye konuştu. Sırmalı, bu tür festivallerle Bodrum'da turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi.

"GASTRONOMİ İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİR"

Viyana mutfağını Bodrum'da tanıtmak istediklerini belirten Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, ziyaret kapsamında ticari görüşmeler de yapılacağını aktardı. Bozatemur, şunları kaydetti:

"Bodrum'u, Türkiye'yi Avusturya ile bağlayan pek çok unsur var ama bu sefer gastronomi olsun dedik. Gastronomi insanları bir araya getirir ve ekonomik anlamda da katkıda bulunur. Bugünkü festivalde Viyana'nın yer alması bizler için çok önemli."

Kaynak: ANKA
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