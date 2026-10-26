Tayland\'ın Chonburi kentinde bufalo yarışı festivali çeltik hasadı için düzenlendi

Tayland'ın Chonburi kentinde bufalo yarışı festivali çeltik hasadı için düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik hasadının başlangıcını kutlamak amacıyla bufalo yarışı festivali gerçekleştirildi. Katılımcıların özenle süslediği bufaloların yer aldığı festival, çiftçiler ile bufaloları arasındaki güçlü bağı yansıtırken ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
CHONBURİ, 26 Ekim (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentinde, çeltik hasat sezonunu kutlamak amacıyla bufalo yarışı festivali düzenlendi.
Çeltik hasadının başlangıcını müjdeleyen ve çiftçiler ile bufaloları arasındaki güçlü bağı gözler önüne seren festival, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, bufalolarını özenle süsleyerek yarışa hazırladı.
Kaynak: Xinhua
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