Muş'ta festivalde 300 kadına şal verildi, hamsi ikramı yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Muş'ta festivalde 300 kadına şal verildi, hamsi ikramı yoğun ilgi gördü

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Muş\'ta festivalde 300 kadına şal verildi, hamsi ikramı yoğun ilgi gördü
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Muş'un Yeni Mahalle'sinde düzenlenen yöresel ürünler festivalinde 300 kadına şal hediye edildi, 1000 kişilik ekmek arası hamsi ikramı yoğun ilgi gördü. Festival koordinatörü Funda Günay, Muş halkının ilgisinden ve misafirperverliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Muş'ta düzenlenen yöresel ürünler festivalinde 300 kadına şal hediye edildi, vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Yeni Mahalle'de düzenlenen festivalde, çeşitli illerden gelen esnaf yörelerine özgü ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yöresel lezzetlerin de sergilendiği festivalde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival koordinatörü Funda Günay, Muş halkının festivale gösterdiği ilgi ve misafirperverliklerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Festival kapsamında ikram edilmek üzere 1000 kişilik ekmek arası hamsi hazırlandığını ve ikramın yoğun ilgi gördüğünü belirten Günay, şunları söyledi:

"Muş halkına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılın belirli dönemlerinde farklı illerde düzenlenen festivallere katılıyoruz. Şu anda çok memnunuz, esnafımız da çok memnun. Festivalimizde Kahramanmaraş'ın baharatı, Diyarbakır'ın kahvesi, Sivas'ın sucuğu, Trabzon'un tereyağı, peyniri, tulum peyniri ve ekmeği, Gümüşhane'nin pestili ve kömesi, İzmir'in kuru yemişi, Malatya'nın üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezi gibi ürünler bulunuyor."

Kaynak: AA
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