Fethiye'de hava oyunları festivalinde yüzlerce pilot led ışıklı gösteri sundu - Son Dakika
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Fethiye'de hava oyunları festivalinde yüzlerce pilot led ışıklı gösteri sundu

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26. Fethiye Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde Çalış Plajı'nda motorlu yamaç paraşütleriyle led ışıklı gösteri yapıldı. Farklı ülkelerden yüzlerce pilotun katıldığı 21-25 Ekim'deki festivalde gösteriler izleyenlere görsel şölen sundu.

26. Fethiye Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Çalış Plajı'nda motorlu yamaç paraşütüyle led ışıklı gösteriler gerçekleştirildi.

21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katıldığı festivalde, motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleştirilen led ışıklı gösteriler izleyenlere görsel şölen sundu.

Festival boyunca yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış ve yüksek hızlı yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra Türk Hava Kurumu tarafından paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de düzenleniyor.

Kaynak: İHA
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