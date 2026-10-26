Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi. Festival, bu gelenekleri Toronto'da iki gün boyunca sergiledi.
TORONTO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Ölüler Günü'ne özgü kültürel geleneklerinin sergilendiği Catrinas Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi.
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26.10.2026 15:04:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Meksika'nın Ölüler Günü gelenekleri Toronto'daki Catrinas Festivali'nde sergilendi - Son Dakika
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