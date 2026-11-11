WAiFF İstanbul yarışmasına 124 film başvurdu, 6 dalda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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WAiFF İstanbul yarışmasına 124 film başvurdu, 6 dalda ödüller sahiplerini buldu

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AI Yapım'ın ev sahipliğindeki WAiFF İstanbul, yapay zekanın sinema ve yaratıcı endüstrilere etkisini ele aldı. Festivale 124 film başvurdu; altı kategoride ödül kazanan yapımlar Nisan 2027'de Cannes'daki uluslararası yarışmada yer alacak.

Ay Yapım'ın yapay zeka iştiraki AI Yapım'ın ev sahipliğinde düzenlenen "World AI Film Festival" (WAiFF) İstanbul, sinema, sanat, müzik ve teknoloji dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Ay Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, "Hikayenin Geleceği Oluşturuluyor" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, yapay zekanın yaratıcı endüstrilere etkisi, hikaye anlatıcılığında sunduğu olanaklar ve içerik üretiminin geleceği ele alındı.

Festivalin açılış konuşmalarını WAiFF Kurucusu ve Başkanı Marco Landi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve AI Yapım Genel Müdür Yardımcısı Yüce Zerey yaptı.

Teknoloji içerik üreticisi Çiçek Çizmeci'nin moderatörlüğündeki oturumlarda, yapay zekanın sinema, müzik, görsel sanatlar ve ekonomi alanlarındaki etkileri değerlendirildi.

Festival kapsamında yönetmen Umut Aral, AI Yapım'ın yakında Prime Video'da izleyiciyle buluşacak "Vartolu Geri Döndü" filminin hazırlık ve yapım sürecini anlattı. Filmin tanıtım videosu da ilk kez festivalde gösterildi.

BetaSeries Satış Direktörü Remi Tereszkiewicz, yapay zeka destekli içeriklerin uluslararası dağıtım stratejilerini ele alırken, Yüce Zerey "AI Üretimin Token Ekonomisi" başlıklı oturumda üretimin ekonomik boyutuna odaklandı.

Ankara Echoes grubundan müzisyen Doğan Aşkıner yapay zeka ve müzik, multidisipliner sanatçı Ecem Dilan Köse ise yapay zeka ve sanat üzerine değerlendirmelerde bulundu. WAiFF Festival Direktörü Julien Raout ile Monelli Studio ve Gilm.ai CEO'su Stefano Landi de "Genişletilmiş Hayal Gücü" başlıklı oturumda teknolojinin yaratıcı üretime etkisini konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Yapay Zeka ve Sinema Destek Fonları" başlıklı oturumda sektörün geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Festivalde ayrıca yapımcı Hazal Aydın ve yönetmen Turhan Doğu'nun 10 Kasım için yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı "İlelebet" adlı anma filmi gösterildi.

124 film arasından 6 kategoride ödül verildi

WAiFF İstanbul Film Yarışması'na 124 film başvurdu. Sinema, müzik, teknoloji ve yaratıcı endüstrilerden isimlerin yer aldığı jüri, yapımları altı kategoride değerlendirdi.

Jüride Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yönetmen Zeynep Günay, müzisyen Toygar Işıklı, Google Türkiye Genel Müdürü Eren Kantarlı, Amazon Prime Video'dan Alptuğ Çopuroğlu ve Pepper Root Creative'in kurucusu Öner Biberkökü yer aldı.

Yarışmada animasyon dalında Emre Erkan "Whales Don't Eat Fish" adlı yapımla, reklam dalında Selen Ongor "Doyuyo's Irresisstable Taste Meets AI" ile, kısa film türünde Ali Demiren "Kız Kaçırma" ve Bora Yavuz Subaşı "Hail Caesar!" adlı yapımla, mini dizi olarak Erkan Esenoğlu "Evolution-Denied" başlıklı yapımla, dizi dalında Akram Shaxnazarov "The Irrigation System During the Timurid Period" ve AI Turkish Delight dalında ise Serdar Kökçeoğlu "From Catstantinople to Catstanbul" adlı yapımla ödül kazandı.

WAiFF İstanbul'da ödül kazanan yapımlar, Nisan 2027'de Cannes'da düzenlenecek World AI Film Festival'in uluslararası yarışmasında yer almaya hak kazandı.

Festival, yapay zeka destekli içerik üretiminde Türkiye'deki yaratıcı yeteneklerin uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve sinema ile teknoloji alanlarında yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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