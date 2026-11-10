Adana'da çatı arasından çıkan 52 kartpostal Tarım Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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Adana'da çatı arasından çıkan 52 kartpostal Tarım Müzesi'nde sergileniyor

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Adana\'da çatı arasından çıkan 52 kartpostal Tarım Müzesi\'nde sergileniyor
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Adana Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başına ait 52 kartpostal Tarım Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Sunar Yatırım'ın 52. kuruluş yılı için seçilen eserler, çatı arasından çıkan albümden Adana'nın sanayileşme serüvenini aktarıyor.

Adana Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde kentin sanayileşme tarihine ışık tutan 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına ait 52 kartpostal sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Sunar Kartpostal Koleksiyonu - Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi, Tarım Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Uluğtürkan'ın üstlendiği sergide, 1910'lu yıllarda Adana'da sanayi faaliyetlerine öncülük eden Namık Yarman'ın koleksiyonunda bulunan tarihi kartpostallar yer alıyor.

Sunar Yatırım'ın 52. kuruluş yılına özel seçilen 52 eser, Avrupa'daki sanayi teknolojilerinin Çukurova'daki üretim süreçlerine yansımalarını ve Adana'nın sanayileşme serüvenini ziyaretçilere aktarıyor.

Küratör Mehmet Uluğtürkan, AA muhabirine, kartpostalların Sunar Yatırım Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu tarafından koruma altına alındığını söyledi.

Yarman'ın Avrupa'daki sanayi fuarlarını takip eden biri olduğunu belirten Uluğtürkan, "Namık Yarman dünyadaki makine sektörünü dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak takip etmeye çalışıyor. Fuarlardan kataloglar getirtiyor. Bu kataloglardaki makine fotoğraflarını inceleyerek yapabildiklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Yerli ve milli makinecilerin babası diyebiliriz." diye konuştu.

"Çatı arasından çıkan bu albüm, şimdi çok güzel bir sergiye dönüştü"

Sergide 52 kartpostalın yer aldığını ifade eden Uluğtürkan, şöyle konuştu:

"Bu sergi, temeli merak olan bir sergi. Sergideki ürünler, tesadüf eseri, daha önce Yarman'a ait olan evin yıkılması sonucu gün yüzüne çıktı. Burada 1900'lü yılların başlangıcında ortaya çıkan makinelerin kartpostalları var. Çatı arasından çıkan bu albüm, şimdi çok güzel bir sergiye dönüştü. Bu sergiyi herkesin gelip görmesini çok isterim."

Namık Yarman'ın torunu Birol Yarman da dedesinin, Adana sanayisinin gelişmesinde öncü isimlerden biri olduğunu dile getirdi.

Dedesiyle gurur duyduğunu vurgulayan Yarman, "Çocukluğum fabrikamızda geçmişti. Açıkçası bir kısmını o fabrikada gördüm. Şu anda onları görmüş olmak da inanın bende farklı bir duygu yarattı." dedi.

Sergi 15 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
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