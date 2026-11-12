37. Ankara Film Festivali, onur ödüllerinin sahiplerini bulduğu geceyle açıldı

Haber: Buse Özbey - Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - 37. Ankara Film Festivali, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış ve ödül töreniyle sinemaseverlere kapılarını açtı. Onur ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede konuşan Bülent Ortaçgil, "50 yıl önce yazdığım şarkı halen bana bir yaşam kurabildi bu ülkede. O nedenle bu ülke güzel" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen 37. Ankara Film Festivali'nin açılış gecesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış gecesinde sinema ve sanat dünyasına emek veren isimlere onur ödülleri takdim edildi. Gecede "Aziz Nesin Emek Ödülü" Demet Akbağ'a, "Sanat Çınarı Ödülü" Bülent Ortaçgil'e, "Kitle İletişimi Ödülü" Atilla Dorsay'a, "Vakıf Özel Ödülü" Bige Önal ve Boran Kuzum'a, "Afiş Tasarım Ödülü" ise Pınar Demir'e verildi.

Törenin sunuculuğunu Nefise Karatay üstlenirken, gecede ödül töreninin ardından Zuhal Olcay ve orkestrası da sahne aldı.

Açılış töreni öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan sanatçılar da festival ve sinema gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bülent Ortaçgil,Ankara'nın Türkiye'nin en ciddi sanat kenti olduğunu belirterek, "Ben Ankara'da doğdum, çocukluğum Ankara'da geçti ama askerlik yapana kadar gelmemiştim. Ankara'ya her geldiğimde düzenini, sanatseverliğini, insanlarını, eğitim kalitesini her zaman severim, desteklerim. Ankara coğrafyanın ötesinde benim için bir kültür kentidir" ifadelerini kullandı.

Aldığı son ödülün kendisini hatırlattığını ve Ankara halkına sanatı yeniden hatırlama fırsatı sunduğunu dile getiren Atilla Dorsay, "Güzel başkentimizi yeniden keşfedeceğiz yarından itibaren. Bir sürü ödülüm var tabii ama her ödülün yeri başkadır. Çok uzun zamandır kendime hazırladığım çok zengin bir arşivim var; CD'ler, DVD'ler, kitaplar. İnşallah bir müzeye bunları armağan edeceğim" dedi.

Ödülü almanın kendisi için çok kıymetli ve duygusal olduğunu söyleyen Bige Önal, oyuncuların ücretlerinde indirim yapılması tartışmalarına ilişkin ise "Ekiplerin ve oyuncuların ellerinden geliyorsa bununla ilgili dayanışma göstereceklerini düşünüyorum ama meselenin oyuncular ve set ekipleriyle olmadığına inanıyorum. Çok daha büyük bir mesele olduğuna ve sistemin değişmesi gerektiğine inanıyorum ama bunun sinemayla ilgili olmadığını düşünüyorum. Umarım çok daha güzel günler görürüz" değerlendirmesinde bulundu.

DESTEKÇİLERE PLAKET VERİLDİ

Festivalin açılış konuşmasını yapan Festival Direktörü İrfan Demirkol, organizasyonun arka planında büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, dünya ve Türkiye sinemasını adım adım takip ettiklerini belirtti ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından festivale destek veren kurum temsilcilerine plaket takdim edildi. Bu kapsamda AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas'a, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler'e, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) adına Ayça Yusufoğlu Köroğlu'na ve Sinema Genel Müdürlüğü adına Nihat Değirmenci'ye plaket verildi.

"FESTİVALE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Törende konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler, özgürlüğünden mahrum bırakıldığı için törene katılamayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in selamlarını ileterek, "Kendisi en son görüştüğümüzde, 'Aman abi, Ankara Film Festivali'ni atlama' diye özellikle tembih etti. Sinema; bir kentin hafızasını, duygularını, düşüncelerini beyaz perdeye aktaran güçlü bir sanat. Bu yıl 37'ncisi düzenlenen festivale Çankaya'da ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABB temsilcisi Ayça Yusufoğlu Köroğlu ise Kocatepe Kültür Merkezi'nin bir yıl içinde 150 binden fazla Ankaralıyı ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduğunu belirterek, kentin en köklü festivallerinden birinin 37. yaşını kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Sinema Genel Müdürlüğü'nden Nihat Değirmenci de festivale desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Asu Bora'nın elinden plaketini alan Oyuncu Bige Önal, "Meslekte tam 20. senemi doldururken aldım bu ödülü, bu yüzden benim için çok kıymetli. Bu emeğin arkasında kamera ve sahne arkasında çok fazla insan var. Bu ödülü bugüne kadar yolumun kesiştiği ya da kesişmediği tüm teknik, sahne arkası ve set ekipleri için almak istiyorum" dedi. Törene katılamayan Boran Kuzum ise gönderdiği video mesajla üzüntüsünü dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Atilla Dorsay, "Son zamanlarda aldığım en önemli ödül bu. Bütün bu geceyi hazırlayanlara, başta gerçek bir Ankaralı olan ve çok emeği geçen İrfan Demirkol olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Plaket takdimi sonrası ödüller verildi.

"ÇELİŞKİ BİZİM GIDAMIZ"

Sanatçı Bülent Ortaçgil, "Türkiye'yi çok seviyorum çünkü 50 yıl önce yazdığım şarkı halen bana bir yaşam kurabildi bu ülkede. O nedenle bu ülke güzel. Ama çok sessiz, çok tepkisiz ve insanları hareket etmeyen bir ülke olduğu için de kızıyorum. Bu çelişki işte bizim gıdamız oluyor, şarkıları bu yüzden yazıyoruz. Beni ben yapan bütün insanlara, mekanlara ve olaylara huzurunuzda teşekkür ederim." dedi.

Oyuncu Demet Akbağ, "Epey zamandır yeni bir sinema filmiyle karşınızda olmamama rağmen bu ödül bana çok iyi geldi. Oyunculuk kariyerim boyunca yolumun kesiştiği ustalarıma, hocalarıma, rol arkadaşlarıma, yönetmenlerime, senaristlere, yapımcılara, set ve sahne emekçilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Beni yıllardır sevgiyle kucaklayan seyircilerime de en büyük teşekkürümü sunuyorum" ifadelerini kullandı.

FESTİVAL 20 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Festival kapsamında Ulusal Uzun Film Yarışması'nda; Artakalan, Bir Arada Yalnız, Günyüzü, İsimsiz Eserler Mezarlığı, Hakikatin Ölümü, Karanlıkta Islık Çalanlar, Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri, Ölü Arının İğnesi, Ölü Köpekler Isırmaz ve Sevda filmleri izleyiciyle buluşacak. Ayrıca festival programında Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan 9 yapım, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 15 film ve Ankara'nın tarihine ışık tutan 4 özel belgesel yer alıyor.

Ankara Film Festivali, 20 Kasım'a kadar film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.