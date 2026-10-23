İKSV'nin 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Lacrima gösterimiyle Zorlu PSM'de başladı - Son Dakika
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İKSV'nin 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Lacrima gösterimiyle Zorlu PSM'de başladı

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İKSV\'nin 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Lacrima gösterimiyle Zorlu PSM\'de başladı
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İKSV'nin düzenlediği 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Caroline Guiela Nguyen'in Lacrima adlı oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde açıldı. Festival 3 Aralık'a kadar sürerken Lacrima bugün yeniden sahnelenecek, Rüzgar Ağacı ise yarın ve 25 Ekim'de AKM'de izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, Fransız yönetmen Caroline Guiela Nguyen'in "Lacrima" adlı oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde başladı.

Fransa'daki Theatre National de Strasbourg'un direktörü Caroline Guiela Nguyen'in imzasını taşıyan eser, Avignon Festivali, Barbican, Odeon Paris, Schaubühne ve BAM gibi uluslararası sahnelerdeki gösterimlerinin ardından İstanbul'da seyirciyle buluştu.

Festivalin açılış gösterisi olan eser, bugün Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Ekim ayı programı

Festival kapsamında ekim ayının son haftasında farklı disiplinlerden yapımlar sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile MDTistanbul işbirliğinde hazırlanan "Rüzgar Ağacı", yarın ve 25 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası alanda çalışmalar yapan koreograf Fernando Melo'nun Danish Dance Theatre için tasarladığı eser, festival kapsamında MDTistanbul dansçılarının yorumuyla sahneye taşınacak. İKSV Genç Sanatçı Fonu'nun katkılarıyla hazırlanan gösteri, Yatırım Finansman'ın sponsorluğunda ve Brezilya Konsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Tarihçi Reşad Ekrem Koçu'nun çalışmalarından hareketle hazırlanan "Kafes Arkası Günahkarları: Silahşör Kızı Rabia Hanım" ise yarın ve 25 Ekim'de Asmalımescit'teki Phebus Müzayede Evi'nde sahnelenecek.

Lara Lakay'ın yönettiği, mekana özgü yapım, 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen bir hikayeyi müzik ve şehir kabare unsurlarıyla bir araya getiriyor. Eser, ekibin daha önce sahnelediği "Çerkes Rıdvan'ın Dolabı"nın ardından Reşad Ekrem Koçu'nun tarihsel anlatılarından yola çıkan yeni bir yapım olarak izleyici karşısına çıkacak.

"Bir Çeyiz Sözleşmesi", 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde sahnelenecek. Elif Özge Maltepe, eseri tarih araştırmacısı Orhan Türker'in arşiv çalışmalarından ilhamla hazırladı. Murat Daltaban'ın yönettiği oyun, 19. yüzyılda Yeniköy'de gerçekleşen bir evlilik sonrası bugüne ulaşan bir senet üzerinden mülkiyet, emek ve hafıza konularını ele alıyor. Mekana özgü gösteri, tarihi kilisenin atmosferinde izleyiciyle buluşacak.

Yazar Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından uyarlanan "Ve Ateş Bizi Tüketiyor", 31 Ekim-1 Kasım'da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Müge Oskay'ın uyarladığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyun, gece yarısı İstanbul sokaklarında kaybolan yaşlı bir adamın izinden hareketle bellek, unutma ve benlik konularını işliyor. Yapımda mask, kukla, müzik ve koreografi unsurları bir arada kullanılıyor.

Festival, 3 Aralık'ta sona erecek

Festival programında sahne yapımlarının yanı sıra ücretsiz etkinliklerden oluşan Festival Artı bölümü de yer alıyor.

Atölye, söyleşi ve ustalık sınıflarının yer aldığı programda, festivaldeki edebiyat uyarlamalarına odaklanan Kitap Kulübü oturumları ile sahne sanatlarının geçmişini güncel üretimler üzerinden ele alan Bellek Sahnesi buluşmaları da gerçekleştirilecek.

Festival programı ve ücretsiz etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabiliyor.

Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilen festival, 3 Aralık'a kadar devam edecek.

Etkinlik biletleri Passo'nun internet sitesi, mobil uygulaması ve satış noktalarından temin edilebiliyor. Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında sınırlı sayıda öğrenci bileti 50 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA
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