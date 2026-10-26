Alanya'da başlayan oryantiring festivalinde 27 ülkeden 800'e yakın sporcu yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da başlayan oryantiring festivalinde 27 ülkeden 800'e yakın sporcu yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'da başlayan oryantiring festivalinde 27 ülkeden 800\'e yakın sporcu yarışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılımıyla Kızılalan Orman Parkı'nda başladı. Altı gün sürecek festivalde sporcular Gedevet Yaylası, Alanya Kalesi, Alanya Çarşı, Cebelireis ve Tophane parkurlarında mücadele edecek.

Alanya ilçesinde 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen festivalin ilk günü Kızılalan Orman Parkı parkurunda gerçekleştirildi.

Altı gün sürecek festivalde yarışmacılar, daha sonra Gedevet Yaylası, Alanya Kalesi, Alanya Çarşı, Cebelireis ve Tophane parkurlarında mücadele edecek.

Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Tophane parkurunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Yarışma direktörü Veysel Güler, AA muhabirine, 6 gün sürecek festivalin Kızılalan Orman Parkı etabıyla başladığını söyledi.

Sporcuların her gün farklı arazilerde yarışacağını anlatan Güler, "Faaliyette 27 farklı ülkeden 800'e yakın sporcu mücadele ediyor. Yarışmada 10 yaşından 80 yaşın üzerine kadar farklı yaş gruplarından sporcularımız var." dedi.

Oryantiringin harita ve pusulayla yapılan bir doğa sporu olduğunu dile getiren Güler, "Parkur haritası verdiğimiz sporcular, pusulalarıyla kendi parkurlarını en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Yoğun yaz sezonundan sonra kışa girerken sonbahardaki bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek istedik." diye konuştu.

Organizasyon, yarın Gedevet Yaylası parkuruyla devam edecek.

Kaynak: AA
CumartesiFestivalTophaneAntalyaAlanyaTurizmSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:09:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Alanya'da başlayan oryantiring festivalinde 27 ülkeden 800'e yakın sporcu yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei