Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik - Son Dakika
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Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

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Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
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Engin Polat, Hadise’nin Geon Festival’deki kapanış dansını paylaşarak “Rezillik, bunları görmek istemiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir’deki Geon Festival’de sahne alan Hadise’nin kapanış dansı, Engin Polat’ın da tepkisini çekti. Polat, dans görüntülerini hikâyesinde paylaşarak “Rezillik, bunları görmek istemiyoruz” yazdı.

Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

HADİSE’NİN DANSI TARTIŞMA YARATTI

Festivalde fuşya tonlarında bir kostümle sahneye çıkan Hadise, konserin sonunda sergilediği dansla izleyicilerin dikkatini çekti. Görüntüler dijital platformlarda eleştirilirken, Engin Polat da yorumunu paylaşarak tartışmaya katıldı.

Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

HADİSE HAYRANLARINDA POLAT'A TEPKİ

Polat’ın sözlerine Hadise’nin hayranlarından yanıt geldi. Bazı kullanıcılar, “Kendinize bakın” ve “Biz de sizi görmek istemiyoruz” ifadeleriyle Polat’a tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik - Son Dakika
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