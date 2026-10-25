Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: RezillikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Engin Polat, Hadise’nin Geon Festival’deki kapanış dansını paylaşarak “Rezillik, bunları görmek istemiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.
İzmir’deki Geon Festival’de sahne alan Hadise’nin kapanış dansı, Engin Polat’ın da tepkisini çekti. Polat, dans görüntülerini hikâyesinde paylaşarak “Rezillik, bunları görmek istemiyoruz” yazdı.
HADİSE’NİN DANSI TARTIŞMA YARATTI
Festivalde fuşya tonlarında bir kostümle sahneye çıkan Hadise, konserin sonunda sergilediği dansla izleyicilerin dikkatini çekti. Görüntüler dijital platformlarda eleştirilirken, Engin Polat da yorumunu paylaşarak tartışmaya katıldı.
HADİSE HAYRANLARINDA POLAT'A TEPKİ
Polat’ın sözlerine Hadise’nin hayranlarından yanıt geldi. Bazı kullanıcılar, “Kendinize bakın” ve “Biz de sizi görmek istemiyoruz” ifadeleriyle Polat’a tepki gösterdi.
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