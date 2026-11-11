Reis Çelik'in 'Kör Gece'si Boğaziçi Film Festivali'nde gösterime sunuldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali'nde, yönetmenliğini Reis Çelik'in üstlendiği "Kör Gece" filmi gösterildi.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen gösterimin ardından yönetmen Reis Çelik, film ekibi ile oyuncular, filmin yapım sürecine ve hikayesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Alman ortak yapımı film, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gerçeklerini merkezine alırken insan hikayelerine odaklanıyor. Film, 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü.

"Bütün acıları daha çok erkekler üzerinden anlattık"

Yönetmen Reis Çelik, filmde darbe döneminin ve toplumsal baskının kadınlar üzerindeki etkisini anlatmayı amaçladığını belirterek, hikayenin merkezine bir kadın karakteri yerleştirdiğini söyledi.

Darbe döneminde kendisinin de cezaevinde bulunduğunu ve kadınların yaşadığı acılara tanıklık ettiğini dile getiren Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumlar yaşadıklarını unutmazlar. Hele bizim gibi anlatıcıysa anlatma gereği duyar. Filmin bence can alıcı yeri orası zaten. Bütün bu ve benzeri ülkelerde, hele bizde, bütün acılar daha çok erkekler üzerinden anlatıldı. Baskılar, idam herkese yapıldı ama asıl gizli acıları çeken, üstü kapatılan ve acılarını haykırma şansı bile verilmeyen taraf kadınlardır. 12 Eylül'de ben de içerideydim, birçok arkadaşım da vardı. Görülmemiş işkenceleri kadınlar gördü. Kadınların onuruyla, bütün yaşamıyla oynandı."

Çelik, filmin siyah-beyaz çekilmesine ilişkin ise görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'ın bu yöndeki önerisinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Filmin çekimlerinin 11 günde tamamlandığını aktaran Çelik, dönemin atmosferini yansıtmak için siyah-beyaz anlatımın uygun olduğunu dile getirdi.

"Fiziksel olarak da zorlayıcıydı"

Filmde rol alan Özge Arslan, çekimlerin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olduğunu belirterek, karakterinin içinde bulunduğu koşulların oyunculuk deneyimini de etkilediğini söyledi.

Arslan, fiziksel zorlanmanın sürece de etkisi olduğuna işaret ederek, "Gerçekten dar alanda böyle bacaklarımın artık titrediğini, 'artık duramıyorum' dediğimi hatırlıyorum. Fiziksel olarak da psikolojik olarak da elbette zorlayıcıydı ama çok da güzeldi. İnanılmaz bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilüfer Açıkalın, filmdeki dayanışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Reis Bey'le çalışmış olmak çok önemli bir tecrübe. Kendisi çalıştığım en harika yönetmenlerden bir tanesi. Ekibimiz çok güzeldi. Gerçekten büyük bir dayanışma içerisinde çalıştık. Sonuçta böyle çok güzel bir film oldu." dedi.

Filmde Mizgin karakterini canlandıran Yaren Şirin, ilk filminde deneyimli oyuncularla aynı projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyuncu Aydın Orak, farklı oyunculuk geleneklerinden gelen isimlerin aynı filmde buluşmasının başlangıçta kendisini düşündürdüğünü ancak yönetmen Reis Çelik ve oyuncu Ümit Çırak'ın katkılarıyla ortak bir anlatım dili oluşturduklarını kaydetti.

Canlandırdığı karakterin derinlikli bir yapısı olduğunu söyleyen Orak, rolünü filmdeki diğer karakterle kurduğu karşıtlık üzerinden şekillendirdiğini ifade etti.

Oyuncu İştar Gökseven ise "Kör Gece"nin oyunculuk hayatında ilk siyah beyaz filmi olduğunu belirtti.

Türkiye'den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya'dan Neopol Film'in ortaklığında hayata geçirilen filmde ayrıca Hacı Ali Konuk, Mustafa Kaçar, Yaren Şirin ve Cenk Alibeyoğlu rol alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Reis Çelik'in üstlendiği filmin yapımcılığını Anıl Çelik, Dilek Aydın, Jakob Zaft ve Tonio Kellner gerçekleştirdi. Filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Atılmış, kurgusunu ise Reis Çelik ve Michael Münch yaptı.