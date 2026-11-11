Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anları - Son Dakika
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Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anları

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Antalya\'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri\'nin samimi anları
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3 yorum
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Antalya\'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri\'nin samimi anları
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Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin samimi anları dikkat çekti. Şara ve Thani'nin el ele yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dikkat çeken görüntülere ve yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. 

EL ELE YÜRÜDÜLER

Zirve marjında bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sohbetin ardından aile fotoğrafı çekimi alanına doğru el ele yürüdü. İki liderin bu samimi anları zirvenin en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.

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    Yorumlar (3)

  • özkan çetin özkan çetin:
    inanın atılan başlık bile komik (Suriye cumhurbaskani)..... 0 0 Yanıtla
  • Türkmen Beyi Türkmen Beyi:
    Erkek erkeğe el tutuşmak normal mi? 0 0
  • E. Konez E. Konez:
    kırmızı bülten ile aranan suriye savunma bakani da kırmızı halıda mı? 0 0 Yanıtla
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