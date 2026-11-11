Antalya\'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri\'nin samimi anları

Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri'nin samimi anlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin samimi anları dikkat çekti. Şara ve Thani'nin el ele yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi, dikkat çeken görüntülere ve yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu.
EL ELE YÜRÜDÜLER
Zirve marjında bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sohbetin ardından aile fotoğrafı çekimi alanına doğru el ele yürüdü. İki liderin bu samimi anları zirvenin en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.
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