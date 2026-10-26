İzmir Kültür Yolu Festivali'nde tiyatro, konser ve atölyeler ikinci günü doldurdu - Son Dakika
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İzmir Kültür Yolu Festivali'nde tiyatro, konser ve atölyeler ikinci günü doldurdu

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İzmir Kültür Yolu Festivali\'nde tiyatro, konser ve atölyeler ikinci günü doldurdu
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İzmir Kültür Yolu Festivali ikinci gününde tiyatro, konser, atölye ve çocuk etkinlikleriyle sanatseverleri ağırladı. Festival, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında sergi ve gösterilerle sürecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde tiyatro gösterisi, konser, atölyeler ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde tiyatro gösterisi, konser, atölyeler ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi. Bergama'nın parşömen geleneğini gözler önüne seren sergiler festival kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen 'Bergama Kağıdı: Parşömen Sergisi', Bergama ile özdeşleşen ve köklü bir kültürel mirası temsil eden parşömen geleneğini festival programına taşıdı. Antik çağlardan günümüze uzanan parşömenin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çeken sergi, ziyaretçilere bu kadim üretim geleneğini yakından tanıma fırsatı sundu.

SELÇUKLU TARİHİ TİYATRO SAHNESİNDE

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Nizamülmülk' oyunu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu. İskender Pala'nın yazdığı, Murat Çobangil'in yönettiği eser; Nizamülmülk, Sultan Melikşah, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah'ın kesişen hikayeleri üzerinden Büyük Selçuklu dönemini sahneye taşıdı. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 'Sonbahar Esintileri' konseri de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Konser, festivalin pazar akşamı müzik programında sanatseverleri bir araya getirdi.

FARKLI EL SANATLARI ATÖLYELERDE DENEYİMLENDİ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde, Dilara Savaş eşliğinde gerçekleştirilen Kazaziye Atölyesi'nde katılımcılar, ince gümüş tellerin ibrişim üzerine burularak sarılmasıyla uygulanan geleneksel kazaziye sanatını tanıdı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Özgül Duran Sanat Atölyesi ise Sgraffito Seramik Tabak Yapımı Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Atölye seramik sanatına ilgi duyan katılımcıları kazıma tekniğiyle tanıştırdı. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nde Ebru Camkıran ile Seramik Atölyesi ve Seray Arkın eşliğinde düzenlenen Keçe Atölyesi de katılımcılara benzersiz deneyimler sundu.

ÇEŞME MÜZESİ FESTİVAL FARKLI ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çeşme Müzesi, festival boyunca her gün birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci gününde Ali Rıza İşipek'in Homeros ve Troya Sergisi, Grup Aşk'ın İlyada Destanı Anlatımı ve Müzik Dinletisi, Ahşap Oyma Sanatı Sergisi, Reyhan Abacıoğlu ve Dilşad Atasoy'un Resim Sergileri, Deniz Deviren'in Çeşme Tarihinden İzler, Arzu Tıraşçı'nın Doğadan Yansımalar sergileri sanatseverlerle buluştu. 'Ümit Süldür ile Heykel Yapımı, Çeşme Sakız Yoğurdu Yapımı' katılımcılara benzersiz deneyimler sunarken, Nuri Ertan ile Bir Ömür Çeşme söyleşisi de ikinci gün programında yer aldı.

ÇOCUKLARIN EĞLENCE DURAĞI ASELSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ OLDU

Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen ASELSAN Çocuk Şenliği, çocukları bilim, teknoloji, sanat ve keşif odaklı etkinliklerle buluşturdu. Programda müze gezileri, kitap okuma buluşmaları, saha etkinlikleri ve farklı deneyim alanları yer aldı. Şenliğin öne çıkan bölümlerinden Tekno Macera Tırı'nda ise minikler, eğlenceli uygulamalar aracılığıyla bilim ve teknolojinin dünyasını keşfetti.

İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: DHA
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