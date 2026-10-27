Dubai Yapay Zeka Festivali'nde 100'den fazla Çinli şirket çözümlerini sergiliyor - Son Dakika
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Dubai Yapay Zeka Festivali'nde 100'den fazla Çinli şirket çözümlerini sergiliyor

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Dubai Yapay Zeka Festivali\'nde 100\'den fazla Çinli şirket çözümlerini sergiliyor
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Dubai Dünya Ticaret Merkezi'ne göre, pazartesi başlayan 2026 Dubai Yapay Zeka Festivali'ne 100'den fazla Çinli şirket katılıyor ve festival salı sona erecek. Etkinlik teknoloji, yatırım ve kamu sektörünü buluştururken Çinli firmalar çözümlerini sergileyip ortaklık arıyor.

DUBAİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen 2026 Dubai Yapay Zeka Festivali'ne 100'den fazla Çinli şirket katılıyor.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü başlayan festival, teknoloji şirketleri, yatırımcılar, politikacılar ve uzmanları bir araya getirdi. Etkinlik, yapay zeka alanındaki gelişmeler ve yapay zekanın iş dünyası, sanayi ve kamu hizmetlerindeki uygulamalarına odaklanıyor. Festival salı günü sona erecek.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi Otoritesi CEO'su Arif Amiri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in festivale güçlü katılımının, Çinli şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin ve dijital inovasyonun ilerletilmesinde oynadıkları önemli rolü yansıttığını söyledi.

Amiri, Çinli şirketlerin katılımının, uzmanlık paylaşımı, yeni işbirliği ve yatırım alanlarının keşfi ile Çinli ve BAE'li işletmeler arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çinli şirket temsilcileri ise etkinliğin, sahip oldukları teknolojik çözümleri sergilemek, yatırımcılar ve kurumlarla bağlantı kurmak ve bölgesel pazarlardaki varlıklarını genişletmeyi amaçlayan ortaklık fırsatlarını keşfetmek için platform sağladığını belirtti.

Dubai, ileri teknoloji şirketlerini ve buna yönelik yatırımları ve uzman yetenekleri kendisine çekerek teknoloji ve inovasyon alanında küresel bir merkez olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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