Türkiye'nin sevilen seslerinden Şevval Şam, İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de sahne aldığı bir düğünde performansla geceye damgasını vurdu.
İş dünyasının tanınan isimlerinden Tekinalp Şirketler Grubu Başkanı Mehmet Tekinalp’in oğlunun evlilik merasiminde mikrofon başına geçen ünlü şarkıcı, repertuarıyla konukları büyüledi. Düğün davetlilerine sürprizlerle dolu bir müzik ziyafeti çeken Şevval Şam, gecenin ilerleyen saatlerinde sahnede zılgıt çekerek coşkuyu zirveye taşıdı.
Sam, daha sonrasında ardı ardına seslendirdiği Kürtçe parçalarla düğüne katılanlara hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşattı.
Son Dakika › Şevval Sam › Şevval Sam’dan Çeşme’de Kürtçe türkü ve zılgıt şovu - Son Dakika
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