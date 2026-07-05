Türk Yıldızları\'ndan Prova Uçuşu

Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları kapsamında Ankara semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Türk Yıldızları ekibi tarafından prova uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca, Türk Yıldızları 6 Temmuz'da saat 15.15 ile 15.30 arasında Ankara semaları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gösteri uçuşunu icra edecek. - ANKARA