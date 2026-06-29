Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Rusya'da haftalardır etkisini artıran yakıt sıkıntısı, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kadının 30 litre benzin alabildikleri için büyük sevinç yaşadığı görüldü. Video, ülkede yaşanan akaryakıt krizinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

KRİZ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Son haftalarda çok sayıda Rus bölgesinde akaryakıt satışına litre sınırlaması getirildi. Bazı bölgelerde sürücülere belirli miktarın üzerinde benzin satılmazken, bazı istasyonlarda bidonlara yakıt satışı da durduruldu. Yakıt sıkıntısı artık yalnızca sınır bölgelerinde değil, Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde de hissedilmeye başlandı.

PUTİN İLK KEZ KABUL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kabul etti. Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların yakıt arzında sorunlara yol açtığını belirtirken, rafinerilerin onarılması ve tedarikin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

RAFİNERİLERE SALDIRILAR TEDARİĞİ VURDU

Ukrayna son aylarda Rusya'nın petrol rafinerileri ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdı. Çok sayıda rafinerinin üretimini durdurması veya kapasitesini düşürmesi nedeniyle akaryakıt arzında aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde uzun kuyruklar oluştu ve yakıt satışına kısıtlama getirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yakıt sıkıntısının gölgesinde kaydedilen görüntülerde iki kadının yalnızca 30 litre benzin alabildiği için sevinç gösterisi yapması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, ülkede yaşanan akaryakıt krizinin sembollerinden biri haline geldi.