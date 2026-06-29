Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

29.06.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da büyüyen yakıt krizi nedeniyle birçok bölgede benzin satışına kısıtlama getirildi. Petrol rafinerilerine yönelik saldırıların ardından akaryakıt arzında yaşanan sorunlar sürerken, 30 litre benzin almayı başaran iki kadının sevinç anları sosyal medyada gündem oldu. Ülkede bazı bölgelerde litre sınırı uygulanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Rusya'da haftalardır etkisini artıran yakıt sıkıntısı, ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kadının 30 litre benzin alabildikleri için büyük sevinç yaşadığı görüldü. Video, ülkede yaşanan akaryakıt krizinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

KRİZ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Son haftalarda çok sayıda Rus bölgesinde akaryakıt satışına litre sınırlaması getirildi. Bazı bölgelerde sürücülere belirli miktarın üzerinde benzin satılmazken, bazı istasyonlarda bidonlara yakıt satışı da durduruldu. Yakıt sıkıntısı artık yalnızca sınır bölgelerinde değil, Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirlerde de hissedilmeye başlandı.

PUTİN İLK KEZ KABUL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kabul etti. Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıların yakıt arzında sorunlara yol açtığını belirtirken, rafinerilerin onarılması ve tedarikin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

RAFİNERİLERE SALDIRILAR TEDARİĞİ VURDU

Ukrayna son aylarda Rusya'nın petrol rafinerileri ve enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırdı. Çok sayıda rafinerinin üretimini durdurması veya kapasitesini düşürmesi nedeniyle akaryakıt arzında aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde uzun kuyruklar oluştu ve yakıt satışına kısıtlama getirildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yakıt sıkıntısının gölgesinde kaydedilen görüntülerde iki kadının yalnızca 30 litre benzin alabildiği için sevinç gösterisi yapması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntüler, ülkede yaşanan akaryakıt krizinin sembollerinden biri haline geldi.

Kısıtlama, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Dervişoğlu’ndan Kadir İnanır’a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:03:13. #7.12#
SON DAKİKA: Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.