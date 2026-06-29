Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı - Son Dakika
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Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

29.06.2026 11:34
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Fransa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası, Paris'te morgların kapasitesini doldurdu. Artan ölümler nedeniyle cenazeler başka bölgelere sevk edilirken, geçici depolama için soğuk hava konteynerleri kurulması gündeme geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneler ve acil servislerde de yoğunluk yaşanıyor.

Fransa'da etkisini sürdüren rekor sıcak hava dalgası, Paris'te ciddi bir kriz yarattı. Artan sıcaklıkların ardından ölü sayısındaki yükseliş nedeniyle başkentteki morgların dolduğu, bazı cenazelerin ise başka bölgelere sevk edilmeye başlandığı bildirildi.

MORGLARDA YER KALMADI

Dış basında yer alan haberlere göre, cenaze hizmeti veren kuruluşlar son günlerde ölüm sayılarının normal dönemlere göre iki ila üç kat arttığını belirtiyor. Depolama kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler farklı bölgelere nakledilirken, geçici çözüm olarak soğuk hava konteynerleri kurulması için yetkililerden izin talep edildiği aktarıldı.

HASTANELER KRİTİK EŞİKTE

Aşırı sıcaklar nedeniyle Paris ve çevresindeki hastanelerde acil servisler yoğunlukla mücadele ediyor. Isı çarpması, susuz kalma, kalp ve solunum rahatsızlıkları nedeniyle başvuruların hızla arttığı, Fransız hükümetinin sağlık sistemindeki yükü azaltmak amacıyla acil durum planının en üst seviyelerinden birini devreye aldığı bildirildi.

SICAK HAVA DALGASI AVRUPA'YI ETKİLİYOR

Fransa'da sıcaklıkların birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıktığı, ülkenin geniş bir bölümünde en yüksek seviyede sıcaklık uyarılarının sürdüğü belirtildi. Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuyor

Acil Servis, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı - Son Dakika

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