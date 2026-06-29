Diyarbakır'da PKK Mitinginde Polis-Gerginlik - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK Mitinginde Polis-Gerginlik

29.06.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
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Diyarbakır'da düzenlenen Öcalan'a 'özgürlük' mitinginde polisin flaş belleği incelemek istemesi üzerine DEM Parti milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, flaş belleği alamadan alandan ayrıldı.

Diyarbakır'da dün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "özgürlük" talebiyle düzenlenen miting öncesinde polis ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan "flaş bellek" gerginliğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre polis yetkilileri, mitingde kullanılacak görseller ile çalınacak şarkıların yer aldığı flaş belleği incelemek istedi.

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Polisin talebine DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren ile Beritan Güneş tepki gösterdi. Milletvekilleri ve çok sayıda partili, polis ekiplerinin flaş belleği almasına engel olmaya çalıştı.

POLİS FLAŞ BELLEĞİ ALAMADAN AYRILDI

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis ekipleri flaş belleği inceleyemeden alandan ayrıldı.

Ortaya çıkan görüntülerde, DEM Parti milletvekillerinin bilgisayara takılı flaş belleği polise vermemek için sıkıca tuttuğu anlar da yer aldı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, DEM Parti, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK Mitinginde Polis-Gerginlik - Son Dakika

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